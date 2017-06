El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 25 junio 2017 Mónica González, una argentina en la conducción del socialismo español Nacida en Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, González se considera correntina, ya que sus padres adoptivos, Miguel y Elba, se radicaron en Esquina, Corrientes, "la ciudad del pacú, la caza deportiva y el carnaval", como a ella misma le gusta decir.

La renovación que busca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bajo el liderazgo de Pedro Sánchez tiene entre sus protagonistas a Mónica González, primera diputada argentina en el Parlamento de Madrid y flamante integrante de la nueva dirección de esa fuerza política que surgió de las primarias realizadas en mayo último.

"Trabajaré porque Argentina y España profundicen los fuertes lazos que las une", le dijo González a Télam, entusiasmada por su incorporación al máximo órgano directivo partidario como secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, tras el congreso partidario celebrado en Madrid el domingo pasado.

Si bien nació en Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, González se considera correntina, ya que sus padres adoptivos, Miguel y Elba, se radicaron en Esquina, Corrientes, "la ciudad del pacú, la caza deportiva y el carnaval", como a ella misma le gusta decir.

Graduada como licenciada en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste, a los 22 años González viajó a España para complementar sus estudios en la Universidad de Alcalá. Corría 1988 y regresar a la Argentina no le resultaba tentador, por lo que decidió quedarse.

"Siempre sentí la vocación política", contó la legisladora González y recordó que "con trece años fui presidenta del Centro de Estudiantes de mi colegio secundario y me convertí en activista social".

"Al llegar a España fundé una asociación destinada a la cooperación al desarrollo, que me permitió conocer el quehacer político local", recordó quien es consideraba por distintos analistas como "ministeriable" en un futuro gobierno socialista.

"Tras varios años ligada a los movimientos sociales, en 2005 me afilié al PSOE y empecé a trabajar con los movimientos sociales ligados a la inmigración, principalmente latinoamericana", destacó.

En el año 2009 González fundó la Casa Argentina de Alcalá de Henares y después de una experiencia municipal como concejala de la alcaldía pasó a ocupar una banca como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid.

"Mi primer gran desafío como secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE será gestionar la presencia del PSOE en WorldPride Madrid 2017, o la gran fiesta mundial del Orgullo LGBTI, que se celebrará en Madrid hasta el 2 de julio próximos", detalló.

González también impulsará "la Ley Integral de Igualdad de Trato y la Ley Integral contra Delitos de Odio", mientras que en relación a Argentina su objetivo principal es profundizar la relación entre ambos países, "ya que allí está la principal organización del PSOE fuera de España". destacó.

González, quien cultiva un muy bajo perfil, vive con sus dos hijas, de 14 y 16 años, en Alcalá de Henares. En su tiempo libre, lee, hace ciclismo y habla guaraní.

Hoy, a los 41 años, González acaba de sumarse a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, máximo órgano directivo del partido compuesto por 49 miembros. Además, pertenece a la Comisión Permanente, un grupo de 18 miembros de la ejecutiva que nuclea a los colaboradores más cercano a Sánchez "para tomar decisiones políticas con rumbo a La Moncloa", desliza.

No son pocos los que creen que en caso de que Sánchez logre por fin articular con Podemos y Ciudadanos una mayoría hoy lejana, y desplace al Partido Popular (PP) del gobierno, la correntina ocupe un lugar en un futuro gabinete.



