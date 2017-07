Monseñor le pidió a Tinelli que deje de usar la frase "por Dios"

"Es uno de los símbolos arquetípicos de la decadencia cultural argentina", escribió el polémico arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer en una dura carta en la que critica al conductor Marcelo Tinelli y su programa televisivo ShowMatch.

En la carta, Aguer habla de la "vulgaridad" del programa por "naturalizar la fornicación, el concubinato o el adulterio de los protagonistas del mundo de la farándula".

"Aunque suene odioso, o parezca demodé, tengo que sentenciar: es un mal ejemplo; todo de una impudicia desvergonzada", aseveró el arzobispo.

En ese contexto hizo un insólito pedido al conductor. "Alguien podría sugerirle al poderoso animador que no repita continuamente la frase 'por Dios', aunque para él no signifique nada", sostuvo y agregó: "Dios no tiene nada que ver con lo que allí se muestra".

No es la primera vez que el arzobispo realiza polémicas declaraciones. En un escrito que se conoció a principio de año, el monseñor Aguer afirmó que la pedofilia y los femicidios son "culpa del divorcio". En otro pasaje sostuvo que "los actos homosexuales son intrínsecamente contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida".