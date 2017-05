El Patagónico | Deportes | KARTING - 30 mayo 2017 Montenegro hizo podio en Ciudad Evita y ahora está tercero en el campeonato El fin de semana se corrió en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita la tercera fecha del Regional, con la presencia de dos pilotos de Comodoro Rivadavia.

Ignacio Montenegro subió al podio en la categoría Junior, mientras que Martín Visser quedó a un paso al finalizar quinto en la final de la categoría PRO.

El campeón de la Promocional en el campeonato de la Asociación Patagonia Sur se mostró rápido en los entrenamientos, y en la etapa clasificatoria de la fría jornada del sábado, se quedó con el 5° lugar para partir en las mangas. En la primera de las baterías, disputada en esa misma tarde, logró un gran desarrollo de la etapa, el que le permitió quedarse con el triunfo. Ese resultado fue sin dudas una inyección anímica para afrontar el resto del cronograma. En esta instancia, volvió a luchar por los primeros lugares, y cerró el parcial desde la 2ª colocación.

"Arrancamos muy positivo. Ganamos la primera manga y quedamos segundos en la otra. Por el frío hicimos un cambio en el kárting y funcionó", explicó Nacho luego de cerrar la etapa clasificatoria con excelentes resultados.

El domingo amaneció con lluvia y eso complicó las condiciones de adherencia en la pista, pero gracias a los buenos resultados obtenidos en las mangas, Montenegro largó la carrera decisiva desde la primera colocación.

Con el semáforo en verde, el comodorense intentó sostenerse al mando, pero las condiciones de pista no le permitieron afirmarse en su puesto y cayó algunos puestos en el clasificador. A lo largo de la etapa, encontró el ritmo y los radios que le permitieron volver a mostrarse entre los protagonistas, tal como lo había hecho en las carreras anteriores. Sobre las últimas vueltas, giró afirmado cómodamente en la 4ª colocación, desde donde cruzó la meta.

"El fin de semana terminó bien, dentro de todo con resultados positivos. Largamos primeros pero nos complicó la lluvia para encontrar el ritmo que habíamos tenido en seco, paro me salvó el físico por la exigencia. Vemos que de a poco vamos mejorando, y esta primera experiencia de correr con lluvia, nos sirvió mucho", afirmó el comodorense que ahora se encuentra en la tercera colocación del campeonato.

Montenegro no se olvidó de la gente que hace posible su participación a nivel nacional. "Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todo Comodoro y a todo Rada Tilly por el apoyo, a todo el equipo Exprit, a Didi, a Germán, a Tomy, a Fabián Martinelli por la motorización, a Cristian Arias mi preparador físico, a Maxi Korthals y a todo el KMS, mi equipo del campeonato de Comodoro Rivadavia, y con todos mis auspiciantes: 30 de noviembre SRL, Jet Paq, G Logistic Sa, Meip, Spectrum Security, TSI Srl".



PANORAMA



FINAL CATEGORIA JUNIOR

1° Franco Colapinto

2° Facundo Llenderoso

3° Gerónimo Gonnet

4° Ignacio Montenegro

5° Bruno Chiappella



CAMPEONATO



1° Franco Colapinto 58 Pts

2° Facundo Llenderoso 38

3° Ignacio Montenegro 28

4° Jorge Barrio 21

5° Otto Fritzler 19



Fuente: