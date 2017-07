Montenegro no entró a la final pero su balance en Finlandia fue positivo

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net

El objetivo del piloto comodorense Ignacio Montenegro era clasificar a la final en la fecha del CIK-FIA Karting Academy Trophy, en Finlandia, y si bien se quedó sin esa posibilidad, "Nacho" regresa al país con un balance positivo. La semana previa había finalizado en el 8vo lugar en el kartódromo de Kristianstad circuito Asum Ring en Suecia, donde participó en la categoría OK Junior con el asesoramiento del Baby Race.

El doble desafío ya es historia, y el piloto comodorense regresará el viernes al país, donde irá directo al kartódromo para disputar la Copa Rotax, pero antes habló con El Patagónico para comentar sus sensaciones al finalizar su experiencia en Finlandia.

"Arrancamos con un miércoles de clima cambiante. No se pudo hacer un parámetro con los parciales de punta. A mí en lo personal no me gustó con la lluvia, pero aprendí mucho. El jueves probamos con ambas ruedas, ya que en todo momento cambiaba. El viernes tuve cuatro prácticas con pista seca y también con lluvia hasta el sábado que hicimos la warm up con trazado seco y con grip", recordó Montenegro.

La clasificación lo tuvo como protagonista, con buenos parciales que hizo ilusionar a todo el equipo. Sin embargo, con el correr de las mangas, la ilusión de entrar a la final se escapó por muy poco, pero le quedó la sensación de que se puede correr de igual a igual en Europa. "En la clasifica anduvimos bien. Veníamos succionado en el grupo, me frenó un Tony Kart y no pude redondear. Después tuve tres mangas, de las cuales en la primera largue y en la curva 1, que era muy complicada en lo que era el ancho de la pista, hubo trompos y hubo que esquivar. En la chicana siguiente frene, y mi compañero de equipo me tocó, se montó arriba mío, yo no miré al de adelante y hundí la trompa de mi chasis. Eso me retrasó mucho, fueron 10 segundos, y no fue todo culpa mía. En la segunda manga tuve un problema pero anduve metido en el pelotón, se me había salido el cubre cadena y no entre a reparar. En la tercera largo en la vuelta previa y tuve problemas de nuevo con el porta cadena, se me voló, y tuve que entrar a reparar. Ya no había chances para entrar a la final. En la primera tuve el choque y en la tercera con el ingreso a reparar se esfumaron las chances", reconoció el piloto chubutense que no pudo correr la prueba final.

Montenegro giró en las últimas tres semanas en Suecia y en Finlandia, donde no fue a buscar resultados, y sin dudas que la experiencia vivida servirá para crecer a futuro. Lejos de descansar o alejarse un tiempo de los kártings, "Nacho" tiene pensado llegar el viernes al país, y de ahí al kartódromo para correr durante el fin de semana la Copa Rotax.