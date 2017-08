Montesino le pone todas las fichas a la sangre nueva de Huracán

por Lorenzo Martins

En la previa del partido de este domingo con la Comisión de Actividades Infantiles, por la sexta fecha de la zona B del torneo Federal B, el entrenador de Huracán, Jorge Montesino habló con El Patagónico sobre lo que se viene y, a modo general, hizo hincapié en el desafío de apostar a los juveniles, tanto en la Primera local como en el Federal.

"Este domingo jugamos un partido muy importante frente al puntero. Tenemos que sumar de a tres para achicar la diferencia de cuatro puntos. En la primera ronda con la CAI fuimos superiores en el juego y también en las situaciones generadas, pero nos tocó empatar (0-0) por la falta de efectividad", reflexionó.

Asimismo, reconoció el trabajo que viene realizando el "Azzurro" desde hace tiempo. "Hay que tener en cuenta que este plantel de la CAI tiene un alto porcentaje de jugadores que estuvieron en el pasado Federal B. Son dos años de entrenar juntos con el mismo técnico", remarcó.

El "Gato" Montesino tiene los pies sobre la tierra y por eso se sincera al confesar que es difícil ascender un plantel en formación. "Si querés ascender al Federal A, guste o no guste lo que voy a decir, se necesitan 12 o 14 refuerzos. Lamentablemente es así, no hay otra historia", sentenció.

En ese sentido, agregó: "Ahí entra lo institucional, ver para qué está preparado el club económicamente. Si el club está mal económicamente, no piensen en ascender. Que vamos a trabajar para ascender, eso es seguro, pero no tenemos los nervios ni la presión".

Por lo tanto, el DT del "Globo" apuesta por la juventud. "Si tengo que poner a un juvenil en la Primera local o en el Federal, lo pongo porque todo viene de un trabajo en equipo desde las inferiores. Me la juego por un juvenil, aún arriesgándome a perder, y eso motiva a los que vienen desde abajo", afirmó.

Al respecto, señaló: "Jeremías Asencio y Romero hace tres partidos que no juegan, y juegan Bilbao, Zúñiga, Sáez. Huracán tiene que estar tranquilo, porque si no juega Asencio o Romero, hay juveniles que los están reemplazando muy bien. Hay que darles rodaje, porque en algún momento van a ser los delanteros titulares de Huracán y los goleadores del equipo, pero no va a ser hoy".

Algo similar sucede a nivel local. "Con respecto al torneo local, un mismo equipo no ha jugado dos fechas seguidas, con varios juveniles. Hay chicos de 16, 17 años a los que tenemos que darles rodaje en la Primera local, más allá de sus categorías. Por eso cuesta encontrar una regularidad", argumentó.

"Al cambiar tantos jugadores, no encontrás el funcionamiento ideal, pero no es porque no se entrenan o porque el rendimiento de los jugadores es bajo. Lo que sí está claro, es que los rivales no nos superaron en el juego y creamos situaciones de gol", rescató Montesino.