Montesino: "no tuve ningún conflicto con ´Topo´ Márquez"

Luego de un largo tiempo de inactividad en el fútbol, o al menos en las planillas, Jorge Montesino decidió hacerse cargo del primer equipo de Huracán de Comodoro Rivadavia. Los directivos se reunieron con Marcelo "Topo" Márquez, la semana pasada, y le propusieron que sea el coordinador de todas las inferiores del "Globo" y trabajar como ayudante de campo del "Gato", pero el último entrenador de este equipo decidió no aceptar la propuesta.

Montesino se reunió con los dirigentes el sábado pasado, donde acordaron el tema económico, refuerzos y el comienzo de la pretemporada del primer equipo. Este lunes, el DT comenzó esta etapa en el "Globo" probando jugadores para sumar al plantel que comenzará con los entrenamientos el martes próximo. Hoy, luego de varios rumores, el ex ayudante de campo de Diego Cocca atendió a El Patagónico y habló sobre la propuesta, sus objetivos y la relación con "Topo" Márquez.

"La posibilidad surgió a partir de que los directivos de Huracán quisieron darle otro rol en la institución a Marcelo Márquez y donde él no aceptó. Ahí quedó la posibilidad de ir como entrenador y acepté porque el club decidió participar de la Copa Argentina y además está la Copa Federal y el Federal B. Estar en Comodoro y poder participar de estas clases de torneos es muy bueno y no dudé para aceptar esta propuesta", comenzó la entrevista el "Gato".

"Nosotros arrancamos esta semana los entrenamientos con una parte del equipo y con varios jugadores de distintos clubes de la ciudad en donde los invitamos a trabajar y ver la posibilidad de sumarlos al plantel. La pretemporada la arrancaríamos el martes de la semana próxima pensando en la Copa Argentina", comentó.

El cuerpo técnico de Montesino en esta etapa estará compuesto por un ex jugador del club, César Villarroel, su hijo Maximiliano y el "profe" Walter Carrizo. "El objetivo principal es ser protagonista en las competencias que participe el club. Lo más inmediato es la Copa Argentina y nos toca enfrentar a Newbery, el clásico de Comodoro, y el objetivo es pasar de fase. Después de ahí tenemos que pensar en lo que viene pero siempre con la mentalidad de que este es una institución grande. Por ser grande el objetivo es ser protagonista en todas las competencias. Ese es el objetivo principal", afirmó.

El entrenador, aunque no firmaba planillas por si salía alguna posibilidad del exterior, se encontraba colaborando y trabajando en Huracán. Jorge se encargó de diagramar entrenamientos del primer equipo y también de trabajos institucionales. Por este motivo, la desvinculación de Marcelo Márquez del club llamó la atención e hizo ruido en el "Globo": "la relación con ´Topo´ es la mejor ya que yo no cumplía ningún rol en la institución, solamente estuve colaborando y me puse a disposición de los directivos para lo que ellos necesitaban".

"Este tiempo que estuve ligado al club viajé a Buenos Aires con dos chicos a probarse a Vélez y Racing. Hice otros viajes también viendo temas del club. Ese era el rol que cumplía, nunca integré el cuerpo técnico de Marcelo y la relación es la mejor ya que no me ligaba nada, solamente fui una colaboración para el club. Está todo bien, no hay ningún tipo de problemas. No tuve ningún conflicto", sentenció.