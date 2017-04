El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 abril 2017 Mora: "River sabe a qué juega" "Hay que seguir trabajando para seguir logrando títulos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y espero que los de arriba se vayan cayendo de a poco", remarcó el delantero de River.

El delantero de River Rodrigo Mora, autor del gol del triunfo en el 2-1 de la noche del domingo ante Godoy Cruz, destacó el rendimiento colectivo de su equipo al reconocer que el conjunto de Marcelo Gallardo "sabe a qué juega" y además expresó su deseo de que "los de arriba se vayan cayendo de a poco" para poder lograr el título en el ámbito local.

"En los partidos que me toca jugar siempre quiero convertir. Estoy contento porque se vio otro equipo dentro de la cancha y porque River sabe a qué juega", declaró ayer a la mañana el futbolista uruguayo en el Aeroparque Jorge Newbery, tras haber arribado desde Mendoza.

"Hay que seguir trabajando para seguir logrando títulos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y espero que los de arriba se vayan cayendo de a poco", continuó el "charrúa" sobre el presente de su equipo y sobre su deseo de que los equipos que se encuentran encima de River en la tabla de posiciones, pierdan puntos en los compromisos que restan para la finalización del actual certamen.

En la misma línea, hizo mención a Boca Juniors, clásico rival de River y actual puntero del torneo, y transmitió sus ganas de que el "Xeneize" deje unidades en el camino y se mostró esperanzado al recordar que se tienen que enfrentar en la jornada 24 del torneo.

"Esperamos eso (que se caiga Boca), sin dudas, y además nos tenemos que enfrentar", dijo.

Por último, el jugador surgido del equipo uruguayo Juventud Las Piedras, habló sobre la cantidad de delanteros que hay dentro del plantel profesional "Millonario", como Sebastián Driussi, Lucas Alario, Iván Alonso, Carlos Auzqui, con quienes aseguró que hay "una sana competencia".

"Estoy contento porque hay una sana competencia entre los delanteros y además sabemos el nivel que actualmente tienen Driussi y Alario", concluyó Rodrigo Mora.



PROGRAMA DE LA 19A. FECHA



VIERNES

19:00 Aldosivi vs Estudiantes de La Plata; Facundo Tello.

21:15 Colón vs Godoy Cruz; Darío Herrera.

21:15 Rosario Central vs Atlético de Tucumán; Germán Delfino.



SABADO

14:00 Arsenal vs Newell's; Mariano González.

16: San Lorenzo vs Sarmiento; Fernando Echenique.

17:15: Atlético de Rafaela vs Huracán; Ariel Penel.

18:00 Racing vs Tigre; Pedro Argañaraz.

19:30 Talleres vs Lanús; Fernando Espinoza.



DOMINGO

14:00 Banfield vs Belgrano; Andrés Merlos.

16:15 Patronato vs Independiente; Juan Pablo Pompei.

17:00 San Martín vs Unión; Hernán Mastrángello.

18:15 River vs Quilmes; Fernando Rapallini.

20:15 Vélez vs Boca; Patricio Loustau.



LUNES

19:00 Defensa y Justicia vs Olimpo; Silvio Trucco.

21:15 Gimnasia y Esgrima vs Temperley; Nicolás Lamolina.



