El Patagónico | Regionales | TARIFAZO - 07 junio 2017 Movilización con aumento promulgado Vecinos del San Cayetano y de otros barrios convocaron para hoy a las 9 a una movilización frente al Concejo Deliberante, donde manifestarán su oposición al "tarifazo" que el jueves pasado aprobaron los concejales. En tanto, al cierre de esta edición el Ejecutivo municipal se aprestaba a promulgar las ordenanzas.

Los vecinos del San Cayetano se concentrarán hoy a las 9, frente al Concejo Deliberante, para repudiar el aumento de los servicios públicos que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), que fueron aprobados por la mayoría del cuerpo el pasado jueves, y que anoche iba a ser promulgado por el Ejecutivo municipal.

Las ordenanzas que contienen los incrementos tarifarios (del 75% en energía eléctrica y del 60% en agua y cloacas); la inclusión del electrousuario y las exenciones de pago a los vecinos afectados por el temporal iban a ser promulgadas anoche por el intendente Carlos Linares quien, para cumplir con ese necesario trámite, estaba esperando que las normativas aprobadas el jueves arribaran desde el Concejo Deliberante.

Las ordenanzas no fueron promulgadas hasta ayer por una sencilla razón ya que, pese a lo que se pensaba, las mismas recién fueron giradas -del Concejo al municipio- ayer pasado el mediodía, luego de que el viceintendente Juan Pablo Luque firmase la elevación, trámite que se suponía se había efectuado el viernes.

Apenas llegó de Buenos Aires, donde estuvo cumpliendo gestiones ante Nación (ver aparte), el presidente del Concejo firmó los despachos que contenían todas las ordenanzas y resoluciones aprobadas el jueves.

El intendente Carlos Linares, como había anticipado el domingo a El Patagónico, había adelantado la inmediata promulgación de los aumentos porque, pese al rechazo que la medida generó en parte de la población, los considera impostergables para atender la situación financiera y los propios servicios que presta la SCPL.



LA MOVILIZACION



El rechazo ciudadano a los incrementos se promovió desde redes sociales y colectas de firmas a través de la plataforma change. org, donde se habían reunido en poco tiempo más de 3.000 rúbricas de rechazo.

La movilización de hoy fue resuelta por vecinos del San Cayetano, que invitaron a los ciudadanos de todos los barrios a sumarse a la protesta frente al Concejo donde plantearán que “la comunidad no debe pagar por las permisividades de la cooperativa y la deuda que diferentes municipios mantienen con la entidad".

Los vecinos también cuestionaron la calidad de los servicios que brinda la SCPL y la particular situación que, tras el temporal, siguen viviendo la ciudad y gran parte de los comodorenses, aún afectados por la catástrofe y muchos de ellos sin contar con los servicios como corresponde.

En diálogo con El Patagónico Mauricio Yañez, uno de los convocantes, recordó los problemas que tienen en su barrio y otros con los servicios. “Uno estaría contento de pagar el servicio si fuera diferente. Estamos hablando de que hay pérdidas de agua de meses, días, semanas y vivimos pisando las cloacas”, resumió.

También acusó a la SCPL de “tener un mal manejo porque se gastaron millones en molinos eólicos y no rindieron cuentas. La marcha no es política; queremos que vengan todos los vecinos. Hay gente que llega con lo justo a fin de mes y no es el momento para un aumento tan grande como éste”, concluyó.

Fuente: