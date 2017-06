Moyano reclamó una "gran movilización" para ponerle un "límite" al Gobierno

"Después de muchísimos años es la primera vez que no se llegó a un acuerdo (en el Consejo del Salario)", dijo Moyano. "Lo fundamental es que la CGT y las dos CTA trabajamos juntos para que se utilice la canasta básica para fijar el salario mínimo nuevo, que son $ 15.000. Pero a la tarde, lamentablemente el Gobierno priorizó el acuerdo con los empresarios y los sectores que más han ganado en los últimos años con una propuesta de $ 9.7000 primero, que luego lo subieron a $ 10.000. Lo rechazaron las tres centrales", detalló.

Según dijo Moyano a Radio FM Palermo, la reunión del Consejo fue un circo. "La inflación no cede, muchos trabajadores siguen pagando Ganancias, hay suspensiones y despidos, no hay aumento de emergencia a jubilados. Este es un Gobierno que gobierna para un sector que han ganado muchísimo dinero, que dieron prioridades al campo y las mineras y no se toca la renta financiera y le saca a los trabajadores parte del salarios", aseveró.

El líder camionero aseguró que en la mesa de negociación el Gobierno y los empresarios son la "misma" parte y no dos sectores distintos.

"Tiene que haber una medida de fuerza o movilización para decirle al Gobierno que dejen de avanzar en contra de los derechos de los trabajadores, y vamos a ese camino, a un camino de mayor confrontación, y a una gran movilización para julio o agosto. Sino vemos por televisión como siguen cerrando empresas, hay un goteo del día a día de despidos de trabajadores. El Gobierno tiene que darse cuenta que estas políticas van a llegar a un punto límite porque los trabajadores tiene muchísimas necesidades", sostuvo.

Asimismo, se quejó por la forma de despedir, con carteles en las puertas de las plantas. "Antes nos quejábamos de la soberbia del gobierno anterior y la expresidenta, pero estos son peores. Los otros por lo menos te atendían, no te daban respuestas, pero atendía".

"Este modelo económico sigue perjudicando a millones de trabajadores, la pobreza aumentó, cada vez hay más gente en la calle, más suspensiones. La gente tiene que demostrar que hay un descontento a la soberbia que tiene el Presidente a través de sus ministros", enfatizó.