El Patagónico | Regionales | VALLE SIN AGUA - 23 abril 2017 "Muchos hablan estupideces" El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, cuestionó ayer a quienes ante los problemas de potabilización de agua "hablan estupideces y hacen demagogia" y recordó que durante ocho años, en sus dos gestiones anteriores frente al gobierno provincial, "se hicieron casi 500 obras de infraestructura vinculadas a la prestación de los servicios públicos".

"Muchos hablaron estupideces, con mayúsculas. Algunos quisieron sacar ventajas políticas miserables, como hoy aparece una funcionaria o funcionario (el sexo es lo de menos) diciendo 'vamos a pedirle al gobierno provincial'", describió.

Das Neves advirtió que "algunos dirigentes, que malgastan los esfuerzos y no se preocupan, cuando tienen el agua al cuello vienen a pedir acá (por Casa de Gobierno)" y afirmó que "acá no está el Banco Central; el Banco Central está en Buenos Aires".

"Cuando nosotros planteamos a todas las cooperativas que íbamos a trabajar de manera conjunta, los primeros que salieron del trabajo en conjunto fueron ellos. No importa. Pero el tema hay que aclararlo", agregó.

Das Neves agradeció el acompañamiento y la comprensión de la población y advirtió que "el deseo de superación es fundamental en la sociedad y entre todos vamos a salir adelante", aunque cuestionó al secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, Héctor González, y expresó que "dice que faltan obras, pero no dice que hicimos casi 500 obras de servicios públicos en Chubut en ocho años".

"Casi 500 obras y estamos haciendo más obras, y le estamos dando a cada intendente para que sepan cuáles son las obras que hicimos. Nosotros no mentimos, y si cometemos un error nos hacemos cargo. No hacemos demagogia con este tema, echándole la culpa a los demás", finalizó Das Neves.

