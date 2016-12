El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 12 diciembre 2016 Murieron 25 personas en El Cairo en un atentado contra una catedral ortodoxa La explosión se produjo durante una misa, en un día festivo que marca el nacimiento de Mahoma y tras una noche de oración entre los cristianos por el inicio del mes de kihak en el calendario copto. Se reportaron 25 muertos y 49 heridos.

Al menos 25 personas murieron y otras 49 resultaron heridas ayer en un atentado bomba contra un complejo eclesiástico donde se encuentra la catedral ortodoxa copta de San Marcos, en El Cairo, en el que fue considerado el ataque más grave contra un lugar de culto cristiano, en las últimas décadas, en ese país.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sissi declaró tres días de duelo oficial por el atentado y calificó de "vil ataque de terrorismo" que apuntó a "la nación, tanto a coptos como a musulmanes".

"Egipto, como siempre, tan sólo ganará en fuerza y unidad al enfrentarse a esas situaciones", dijo en un comunicado emitido por la presidencia poco después del ataque, que no fue reivindicado por ningún grupo.

Fuentes de seguridad citadas por los medios locales dijeron que el atentado fue perpetrado con una bomba colocada en la puerta de la Iglesia de San Pedro, situada junto a la Catedral copta de San Marcos y la sede del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Copta, Teodoro II, en el barrio de Al Abasiya.

La explosión tuvo lugar durante el transcurso de una misa en la que participaba un gran número de fieles, según la fuente, que explicó que la entrada de la iglesia donde se colocó el explosivo, da a la transitada calle Ramsis y no al interior del complejo catedralicio.



INDIGNACION EN LAS CALLES



Las fuerzas de seguridad impusieron un cordón en torno a la zona, adonde acudieron numerosas ambulancias. El diario egipcio Youm al Sabaa mostró imágenes del interior de un templo ortodoxo en el que se podían ver los destrozos causados por la explosión y manchas de sangre en el suelo.

Decenas de personas, algunos airados, otros con el rostro sombrío, se amontonaron en torno a la zona acordonada por los agentes. "¡El ministro del Interior debe marcharse!", gritaban algunos criticando que las fuerzas de seguridad no previeran el ataque, informó la agencia de noticias DPA.

"Me siento triste, No puedo imaginarme que algo así ocurra mientras la gente reza en la iglesia", dijo por su parte Badi, un ingeniero cristiano que contemplaba la escena desde el otro lado de la calle.

El primer ministro, Sherif Ismail, y el titular de Interior, Magdy Abdel-Ghaffar, se acercaron al lugar del ataque, mostró la TV estatal egipcia. En las imágenes de televisión se veía sangre y escombros sobre el suelo de la iglesia.

También las autoridades islámicas condenaron el ataque, cuyos autores fueron calificados de "enemigos" del profeta Mahoma.



DIFERENCIAS RELIGIOSAS



La explosión tuvo lugar en un día festivo que marca el nacimiento de Mahoma y tras una noche de oración entre los cristianos por el inicio del mes de kihak en el calendario copto.

Se calcula que un 10% de la población egipcia es cristiana copta. La convivencia con la mayoría musulmana del país es normalmente pacífica, aunque se han producido tensiones aisladas.

El último antecedente de gravedad se remonta a la noche de San Silvestre de 2010, cuando un ataque bomba contra un templo egipcio tuvo lugar en Alejandría, causando la muerte de 23 personas.

Sin embargo, vale mencionar que el atentado de ayer se produjo dos días después de la muerte de seis policías en otro ataque con bomba cerca de las Pirámides de Guiza, en el oeste de El Cairo, que fue asumido por el casi desconocido grupo Movimiento de los Brazos de Egipto-Hasam, que negó su participación en el atentado de ayer.

Lo cierto es que las fuerzas de seguridad egipcias hacen frente a recurrentes atentados, especialmente en la península del Sinaí, desde julio de 2013, cuando Al Sisi derrocó a su antecesor, el presidente Mohamed Mursi, de la islamista Hermandad Musulmana.

La Hermandad, que desde entonces ha sido ilegalizada como "grupo terrorista" y que es frecuentemente acusada de instigar los atentados en el Sinaí, condenó "con fuerza" la explosión contra la catedral cristiana copta de El Cairo y responsabilizó al Gobierno egipcio por el hecho.

Lo hizo a través de un comunicado emitido a través de las redes sociales. "El derramamiento de sangre de todos los egipcios está prohibido por el islam, ya sean musulmanes o cristianos, especialmente si estos estaban rezando o desarmados", detalló

Al mismo tiempo, el ex grupo gobernante acusó a Al Sisi y a "sus bandas criminales" de lo ocurrido, y aseguró que el gobierno de al Sisi emplea la sangre de los cristianos como "combustible para alimentar el miedo, especialmente respecto a una guerra sectaria" en Egipto.



