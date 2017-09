Murió Rubén Carrillo, el hombre que fue apuñalado en el San Cayetano

Fuentes oficiales confirmaron a El Patagónico que Rubén Carrillo (43) falleció este mediodía en el Hospital Regional, en donde se encontraba internado en Terapia Intensiva. Se trata del homicidio número 18 en lo que va del año en Comodoro Rivadavia.

Carrillo, quien se desempeñaba como empleado en una ferretería del barrio Industrial, fue atacado a las 1:30 del domingo 27 de agosto cuando caminaba sobre la avenida Polonia y Pieragnoli donde pretendía tomar un remis que lo llevara a su domicilio.

El hombre había estado en una cena familiar y fue abordado por una pareja de delincuentes. Carrillo se habría resistido al robo e incluso habría golpeado a uno de sus atacantes que le pedían sus bienes personales como la billetera y el teléfono celular.

Según la denuncia de su sobrina Noelia ante la policía, el hombre recibió diferentes cortes en una oreja, muslo y abdomen.

En principio se creía que se trataba de lesiones leves, pero al ser sometido a una tomografía se descubrió que Carrillo tenía un intestino lesionado. Ese mismo día del ataque la víctima fue intervenida durante más de seis horas y quedó en estado delicado. Pasaron los días y Carrillo sufrió infecciones internas y el miércoles último tuvo que ser operado para limpiar las heridas en la zona intestinal, explicó su sobrina a este medio. El sábado volvió a ser intervenido y desde entonces permanecía en estado crítico hasta que sobre el mediodía de este jueves finalmente falleció.

SIN DETENIDOS NI AVANCES EN LA CAUSA

En cuanto a la causa judicial, el personal de la Brigada de Investigaciones trabaja con el registro de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los sospechosos. Lo único que se sabe es que se trata de una pareja joven que ya habría cometido otros robos de similares características en la misma zona del barrio San Cayetano.

Incluso, Noelia comentó a este diario que según los dichos de los propios vecinos, se registró otro robo callejero durante la madrugada de ayer en la avenida Polonia. Una pareja de jóvenes habría sido sorprendida por un hombre y una mujer que se apoderaron de sus pertenencias.

"VOY A PELEAR PARA QUE ESTO NO QUEDE ASI"

"Lamentablemente hoy nos avisaron que teníamos que venir al hospital y nos dijeron que subiendo al quirófano hizo tres paros y su ´corazoncito´ no aguanto", lamentó Noelia.

Sobre los avances en la investigación por el crimen, la sobrina de Carrillo dijo que hasta este momento "no tenemos nada. Hoy me acerqué a Fiscalía, para hablar con la fiscal (Camila) Banfi, se ve que estaba muy ocupada, porque no me atendió" pero "después de esto me van a tener todos los días acá".

"Voy a pelear para que esto no quede así, por el momento hay mucho dolor. Voy a pelear para que mi tío tenga Justicia. Mi tío vivió por su mama, sus hermanos y nosotros que era lo único que tenía", concluyó.