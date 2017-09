El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Nacho Scocco: "la salida de Alario no me genera presión" El delantero de River Plata Ignacio Scocco aseguró ayer que la ida de Lucas Alario al fútbol alemán no le genera una presión extra por hacer goles, después del entrenamiento matutino que el equipo realizó en el River Camp de Ezeiza.

"Asumo la responsabilidad, no me genera presión. Si se quedaba Alario o no, sabía que a un delantero le iban a exigir goles", declaró.

"Nacho" Scocco, uno de los refuerzos que llegó a River en julio último, manifestó: "No soy un delantero que sólo vive de los goles. Eso lo dije al llegar y lo repito. Me gusta salir a jugar y asistir. Ahora todo dependerá de los partidos, sé lo que quiere el entrenador (Marcelo Gallardo)".

Gallardo tuvo ayer en el entrenamiento una charla privada con el colombiano Rafael Santos Borré, quien sería el acompañante de Scocco en ataque el próximo encuentro de River por la Superliga argentina, el domingo ante Banfield en el Monumental, por la segunda fecha.

"Yo estoy para trabajar y estar a la altura de este equipo y de lo que quiera el entrenador de mí", explicó Scocco.

Sobre la salida de Alario, quien pasó a Bayer Leverkusen, el ex jugador de Newell's agregó que "tomó la mejor decisión para él y está bien. Nosotros tenemos que dar vuelta la página y pensar para delante y dar lo mejor todos para que el equipo funcione".

En la práctica, el plantel dirigido por Gallardo realizó trabajos físicos y luego una rutina de precisión y presión en espacios reducidos. Luego, divididos en tres grupos, los jugadores hicieron actividades tácticas. El director técnico todavía no decidió si Ariel Rojas continuará como titular o lo hará Enzo Pérez.



LOLLO OTRA VEZ AL QUIROFANO



El defensor Luciano Lollo deberá ser operado nuevamente el viernes en los dedos pulgares de sus pies y estará tres meses alejado de las canchas, en lo que representa una mala noticia para River.

Lollo, que llegó a River en junio de 2016 y nunca tuvo continuidad por sus repetidas lesiones, sufre de "Halux Rigidux", una rigidez en los dedos mayores de los pies que le quitan estabilidad y buen apoyo, además de generarle dolor.

El ex jugador de Racing llegó al club tras una operación de fractura del quinto metarsiano izquierdo que se hizo en marzo de 2016. Pese a que no estaba diez puntos físicamente, el técnico Marcelo Gallardo quiso que firmara su contrato con River.

En total, Lollo jugó cinco partidos del torneo local, tres de ellos de titular (315 minutos) y cuatro partidos de Copa Libertadores como titular (360 minutos).

En octubre lo volvieron a operar y en la pretemporada sintió molestias una vez más. Esta semana le hicieron estudios y el cuerpo médico de River decidió que el viernes lo van a operar de los dos pies. Por lo tanto, el defensor estará cerca de tres meses sin poder jugar.





