Nación anunció la construcción de 50 módulos habitacionales

Durante la tarde de ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, arribó a Comodoro Rivadavia junto a su par de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, para sobrevolar esta ciudad acompañados por el gobernador Mario Das Neves y el intendente Carlos Linares, para tener así un panorama más claro sobre las problemáticas que ha dejado el temporal En ese sentido, Frigerio anunció el arribo de manera inmediata de 50 módulos habitacionales junto a la llegada de seis camiones más con ayuda nacional, al igual que un camión con medicamentos del Ministerio de Salud porque "evidentemente los problemas de salud después de estos temporales siempre existen".Asimismo, el funcionario reconoció que Chubut y, particularmente, Comodoro "contribuyeron muchísimo a las arcas nacionales" y lamentó que "en las épocas de vacas gordas", en referencia al precio del barril de petróleo no se hayan generado ahorros para hacer la obras y así tener "un Estado nacional previsor".El ministro también explicó que todavía no hay un diagnóstico exacto de la cantidad de daños, pero ratificó: "tenemos el compromiso de que vamos a trabajar juntos para resolver los problemas concretos de la gente, que van a estar los recursos porque esta hoy también es un prioridad del presidente de la Nación, Mauricio Macri".Además, Frigerio expresó: "el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas va a empezar a trabajar no solo en la emergencia sino también en un plan de viviendas, probablemente el más ambicioso que nunca se haya hecho en esta localidad para cubrir todo lo que se destruyó en esta semana tan trágica que ha generado tanto dolor y angustia en todos los vecinos"."Hay que también arreglar las calles, los servicios básicos. Hay muchísimo para hacer. Como decía el gobernador recién hay que ser perseverante y esto no lo vamos a resolver de un día para el otro, hay que decirle la verdad a la gente", agregó el funcionario que hoy partirá hacia Santa Rosa, otra zona afectada por lluvias."TODOS JUNTOS POR COMODORO"El gobernador Mario Das Neves destacó que a pesar de la magnitud del temporal "no ha habido pérdidas humanas" y elogió a "los anónimos" que desde el primer minuto colaboran con los vecinos.Además, el mandatario provincial agradeció la presencia en Comodoro Rivadavia del ministro del Interior y destacó su permanente colaboración con la provincia, y elogió al Ejército Argentino por su labor."El primer paso importante fue que el Gobierno nacional, provincial y municipal están trabajando en forma conjunta desde el primer día, siempre estuvimos en contacto, lo seguimos haciendo, y yo creo que eso es lo más sólido e importante", subrayó.El gobernador también habló de la colaboración pedida a la gente y lo centralizó en "la responsabilidad social que tienen que tener muchos empresarios", sin dejar de agradecer los aportes que "algunos ya están teniendo"."No me cabe la menor duda de que vamos a salir muy bien de esto. La reconstrucción de la ciudad llevará su tiempo. Hay que hablar claro con la gente, no hay que mentirle y a los mentirosos hay que mandarlos a la casa, no se puede mentir porque la gente tiene una sensación de ansiedad y tristeza. Creo que el trabajo serio que está haciendo la gente que está trabajando es muy importante", afirmó.Además, el responsable del Ejecutivo provincial recordó que otras localidades de la provincia como Rada Tilly, Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios, Paso del Sapo y Gualjaina se encuentran también con serios problemas."MUCHOS ESTAN PARA LA FOTO"El intendente Carlos Linares aseguró: "en estos momentos tenemos que ser conscientes y mirarnos a la cara, porque la llegada del ministro, uno de los más importantes a nivel nacional, es para trabajar seriamente por esta ciudad, por hoy y mañana".Asimismo, el jefe comunal criticó el accionar de algunas personas en el Predio Ferial. "Al llegar el ministro (del Interior, Rogelio Frigerio), vimos muchas caras que no habíamos visto, embolsando para la foto, eso nos dio vergüenza, nosotros no somos eso. Esto no es un circo político, acá existe una demanda real, la política quedó de lado. Tenemos que trabajar todos juntos, Gobierno nacional, provincia y municipio, con un solo objetivo: la gente", subrayó.A la vez, el intendente destacó: "lo importante es que está el compromiso de trabajar en conjunto para reconstruir la ciudad, pero voy a estar realmente satisfecho cuando se concreten las soluciones, cuando cada uno de los comodorenses que haya perdido su vivienda esté nuevamente en su hogar, y cuando se hayan recuperado las rutas y la infraestructura"."Necesitamos colchones, frazadas, nylon y comida; acompañamiento en las viandas para nuestros soldados, que son colaboradores anónimos, como la gente que está en cada barrio preparando comida y recolectando donaciones para sus vecinos", agregó.