Nación compromete 1500 millones de pesos para Comodoro Rivadavia

En Casa Rosada esta tarde la catástrofe de Comodoro Rivadavia fue tema de agenda. Reunidos en una mesa los ministros del Interior Rogelio Frigerio, Trabajo Jorge Triaca, y Energía Juan José Aranguren recibieron al gobernador de la provincia del Chubut Mario Das Neves quien se presentó al encuentro acompañado del ministro coordinador de Gabinete Alberto Gilardino y los dirigentes petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, José LLugdar y Jorge Avila.

En principio, según detalló el propio Das Neves a través de los micrófonos de Radio Del Mar "hablamos globalmente de lo que está viviendo Comodoro hoy y después fuimos bajando para hablar del tema hidrocarburos".

Hubo un compromiso concreto de parte del ministro Rogelio Frigerio, quien indicó que Nación dispone de 1.500 millones de pesos para invertir en reparaciones en la ciudad. "Nos dijo que tienen 1.500 millones de pesos para Comodoro, la verdad es que la reunión fue importante", indicó el mandatario.

"La verdad es que Frigerio una vez más nos trasmitió la tranquilidad de que Nación va a estar presente, que tiene un equipo de gente trabajando en Comodoro en todo el tema planificación, cuando me dice esto, lo que me quiere decir es que algunas cosas que se destruyeron y que estaban en lugares no adecuados tratar de construirás en otro lugar. Esto pasa cuando las ciudades crecen rápidamente y de forma desordenada, lo importantes es que habrá acompañamiento para eso".

Consultado por las obras prioritarias para las cuales se destinará ese dinero, el gobernador expresó que el dinero será solicitado en la medida en que vayan concretando obras viales y relativas a canales pluviales. "Tenemos que ser cuidadosos de todos los números, prefiero que a medida que las cosas que se van haciendo vaya apareciendo el dinero no con anterioridad", explicó.

MESA CHUBUT

En cuanto, a la situación petrolera Das Neves confirmó que se pautó un encuentro para el próximo jueves a las 15 horas, donde comprometieron su presencia el ministro Triaca y Aranguren. El planteo que se llevará allí excede el reclamo vinculado al sector del trabajo que existía antes del temporal.

"Queremos da vuelta el tema de hidrocarburos y poner en el centro del debate la recuperación de Comodoro, que implica conservar el trabajo y tranquilizar a la gente", concluyó el gobernador.