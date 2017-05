Nación dictó la conciliación pero Camioneros aún no fue notificado

Después de que estallara el conflicto en Comodoro con la asamblea permanente en playa de tanques, esta tarde el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria estableciendo un plazo de 15 días para llegar a una solución.

La convocatoria que tendría lugar el próximo jueves, quedó para el miércoles 31 de mayo a las 11 horas. De este modo, se intimó al sindicato a deponer la medida de fuerza que afecta instalaciones de la empresa y en especial la playa de tanques de combustibles, como también se ordena a la petrolera que se abstenga de tomar represalias contra los trabajadores.

Consultado por El Patagónico desde el gremio advirtieron que aguardan la notificación a la Federación Nacional para levantar las medidas de fuerza que implican paralización de la playa de tanques de YPF y del transporte en todos los yacimientos que maneja la operadora en la cuenca del Golfo San Jorge.

"SI NO NOS NOTIFICAN DE LA CONCILIACION LA ACATEREMOS"

A una hora desde que se produjo el anuncio de la conciliación obligatoria el secretario general de Camioneros Jorge Taboada en diálogo con Radio Del Mar aseguró: "hasta el momento no fuimos notificados". No obstante reconoció, que el sindicato tiene voluntad de acatar una medida de este tipo.

"Si el Ministerio de Trabajo nos dicta la conciliación la vamos a acatar porque somos respetuosos, pero nos llama la atención que se dicté una segunda conciliación, porque nosotros acatamos y Mehsa hasta acá no quiso acatar. Por eso repito, nosotros tenemos hasta el momento una notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación que indica que la audiencia es el jueves a las 15 horas, por eso en principio seguimos con las medidas de fuerza"

De parte de YPF, "no tuvimos más que un llamado telefónico de Recursos Humanos, el tema es que aparezca las negociaciones, que aparezca un canal de discusión y que no nos falten el respeto haciéndonos viajar a Buenos Aires y que después YPF no se presenta a una audiencia", concluyó el dirigente.

NACIONALIZAR EL CONFLICTO

Desde el seno del gremio de Camioneros, además indicaron que por estas horas se mantienen conversaciones con el dirigente nacional de Camioneros Pablo Moyano para que llegue a la ciudad petrolera a respaldar las medidas de fuerza. Se analiza como fecha tentativa el próximo martes.