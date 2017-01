El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 10 enero 2017 Nación eliminó la retención a la exportación de petróleo El gobierno nacional decidió eliminar las retenciones a la exportación de petróleo. La medida beneficiará directamente a Pan American Energy, daría garantías para sostener los puestos de trabajo y permitiría mejorar levemente los ingresos de la provincia. La caída de ese 1 por ciento que se cobraba fue visto ayer, por distintos actores del gobierno y de los gremios, como una buena señal de cara a la continuidad en las reuniones por el "barril criollo" dentro del contexto del Acuerdo Federal Energético.

El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Sergio Bohe, confirmó ayer a El Patagónico que el gobierno nacional decidió eliminar la alícuota del 1 por ciento que, en concepto de retención, se aplicaba sobre las exportaciones de crudo.

“Hemos recibido esa información, que estamos analizando con el gobernador Mario Das Neves. Seguramente mañana (por hoy) tendremos un panorama más claro pero, en principio, es una buena noticia y señal”, señaló Bohe.



DOS MILLONES DE DOLARES MAS



El funcionario provincial adelantó que el primer cálculo inicial indica que la provincia recaudaría unos 2 millones de dólares más por esta eliminación. “No estamos hablando de que, por sí solo, ese monto va a salvar las finanzas, pero es un desahogo importante y nos deja bien parados para continuar con las reuniones por el Acuerdo Federal Energético, que se retomarán esta semana”, completó el ministro.

La eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo y derivados rige, en realidad, desde el sábado pasado pero recién ayer fue comunicada por las autoridades nacionales al gobernador Mario Das Neves, quien hoy haría un anuncio público al respecto.



CUENCA BENEFICIADA



Con esta medida, la Cuenca más beneficiada sería la del Golfo San Jorge, desde donde se exporta el 35% de la producción, unos 12 millones de barriles que básicamente se extraen en Cerro Dragón, operado por Pan American que, con esta determinación, mejoraría sus ingresos, algo que permitiría asegurar los puestos de trabajo que estuvieron en riesgo durante todo el año que pasó.

Las retenciones, que se aplicaban en función de la Ley 25.561 del 2002, perdían vigencia el 6 de enero, día en el que el gobierno decidió no prorrogarlas, algo que se efectuaba de manera anual, luego de la actualización que en 2014 se realizó durante la gestión económica de Axel Kicillof.

Ante la decisión de no prorrogar la retención en el primer minuto del sábado el sistema María de la Aduana, que es el que controla y regula gran parte del comercio exterior, dejó de aplicar ese derecho de exportación.

Las exportaciones por rubro petrolero y derivados representaron en el 2016 el 3 por ciento de las ventas totales, y englobaron fondos por 1.752 millones de dólares; es decir que la recaudación no superó los 300 millones de pesos.

