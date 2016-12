El Patagónico | Regionales - 13 diciembre 2016 Nación le debe a Chubut $257 millones por la construcción de viviendas

Así lo confirmó ayer Mario Das Neves, al referirse a la actuación de datos económicos de la Provincia que dan como resultado una deuda de Nación equivalente a 257 millones de pesos. La cifra corresponde a montos que Chubut debió inyectar para que no se paralizaran obras de construcción de viviendas.

El gobernador recordó que algunos días antes había cuantificado el monto de deuda en 200 millones, por lo que corrigió que "ahora son 257 millones de pesos que pusimos nosotros para que no se paralizara la obra pública y la gente tenga trabajo", y cuestionó que como contrapartida "en 10 años solamente en retenciones por exportaciones se quedaron con 8.500 millones de dólares desde la Nación", en referencia a retenciones petroleras y fondos provenientes de Chubut exclusivamente.

"La plata hay que utilizarla con un equilibrio y una distribución correcta atendiendo a toda la gente", definió Das Neves. "Estoy cansado de que en este país que se dice federal, nosotros trabajemos para subsidiar al Ministerio de Educación que no tiene escuelas; al Ministerio de Salud que no tiene hospitales y a la Cancillería, que está llena de 'ñoquis' que se la pasan de copetín y caravana y en actos culturales», criticó finalmente.



Fuente: