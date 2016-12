Nación no quiere validar los títulos de educación secundaria en Santa Cruz

Caleta Olivia (agencia)"El título lo tiene que reconocer el Ministerio de Educación de la Nación y no podemos validar algo así", dijo Bullrich en declaraciones periodísticas que formuló al diario La Nación, en clara alusión los escasos 90 días de clases que se dictaron este año a causa de las sucesivas huelgas docentes.De hecho, responsabilizó de esta situación al sector gremial (ADOSAC y AMEP) al señalar sin contemplaciones que "los sindicatos no han mostrado mucho interés por los chicos" y que por ello "vamos a tener que trabajar mucho con los padres" para explicarles que no se pueden validar títulos en estas condiciones."Creemos que mentirle a un estudiante diciéndole que sabe lo que no sabe no es bueno; esa cultura se terminó", sostuvo de manera tajante y para fundamentar sus dichos citó que "el problema es que si le das el título secundario a quien tuvo 90 días de clase y va a la universidad, no va a entender nada. Los profesores les dirán que estos temas los vieron en quinto año y ellos no los vieron porque tuvieron huelgas".Luego, cuando se le preguntó si ello significaba que los alumnos que egresan tendrán que recursar el año o algunas materias, el ministro evaluó que "habrá que ir viendo cada caso porque el tema es delicado", dando a entender que solo en contados establecimientos educativos hubo una cierta cantidad de días de clase que superaron la media de los 180 exigidos.De todos modos, confirmó que con antelación se había informado al Consejo de Educación de Santa Cruz que preside Roberto Borselli que "no vamos a repartir títulos porque sí".Más adelante, sostuvo que "les dijimos que tenían hasta fin de año para tomar la decisión de cómo resolverlo y estamos esperando ver qué sucede porque las mesas de exámenes también validan conocimientos del año".REPLICA DE ADOSACA todo esto, hasta avanzada la tarde de ayer el Consejo Provincial de Educación (CPE) no había emitido ningún comunicado oficial sobre este espinoso asunto que está preocupando sobremanera tanto a los futuros y próximos egresados de escuelas públicas, como a sus padres y a la comunidad en general.Es que esta vez, de acuerdo a los dichos del ministro Bullrich, de nada valdrían las "promociones por decreto", de las cuales hay varios antecedentes en esta provincia.En cambio, ya se expidió el principal gremio docente (ADOSAC) a través de su secretario general, Pedro Cormack, quien dijo que "nos parece vergonzoso y absurdo que un ministro de la Nación como Bullrich haga planteos que tengan que ver con discutir días de huelga".Por el contrario, sostuvo, "lo que se debe discutir es que hay trabajadores por debajo de la línea de la pobreza; que las escuelas se caen a pedazos y que en Santa Cruz no se sabe dónde se gasta el presupuesto educativo".Finalmente afirmó que el planteo del ministro "es injustificable" y que le llamaba la atención que desde la esfera nacional "nadie sale a hablar del gobierno provincial" respecto de su política educativa.