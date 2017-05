Nación pone en marcha las licitaciones de obras para Comodoro

El gobernador Mario Das Neves confirmó ayer que hoy, antes del mediodía, el gobierno nacional dará a conocer el cronograma de licitaciones de las obras que se pondrán en marcha para comenzar a reconstruir la ciudad, seriamente devastada tras los violentos temporales que se desataron entre el 29 de marzo y el 8 de abril.“Esto fue lo que me adelantaron el martes los ministros Marcos Peña y Rogelio Frigerio. Los anuncios son fruto del trabajo conjunto que hicieron los funcionarios y técnicos de Nación, Provincia y Municipio. Tengo un adelanto de lo que van a anunciar, pero hay que ser respetuosos y esperar hasta mañana (por hoy)”, dijo el gobernador.En diálogo con Radio Del Mar, Das Neves consideró que el anuncio de hoy “es una demostración efectiva de que, pese a que hay otras provincias con problemas, Nación no abandonó a Comodoro. En concreto, y algo que es importante, también está claro que las obras se van a anunciar, poner en marcha y finalizar. Todo esto se está haciendo con mucha seriedad y responsabilidad”, completó.Das Neves indicó que tal situación “quiere decir que va a haber algunas obras, no una, y lo importante es que se sigue el camino que planteamos desde el inicio y que era que trabajen todos los técnicos juntos, los nacionales, provinciales y municipales".Destacó que de esta manera “son ellos quienes han fijado las obras prioritarias, y a partir de ahí obviamente el gobierno nacional iba a responder con los fondos; parece que es el camino que se ha seguido".VIVIENDAS Y PAVIMENTACIONEl gobernador no quiso adelantar qué obras se anunciarán, pero de acuerdo a lo que pudo averiguar El Patagónico la construcción de viviendas y las tareas de pavimentación formarán parte del cronograma que se dará a conocer hoy.Voceros del gobierno nacional no descartaron a este diario que la finalización del aterrazamiento del cerro Chenque -obra que fue fundamental para disminuir el impacto del temporal en la zona céntrica- también forme parte de los anuncios.Las grandes obras, entre ellas las hídricas, quedarán para una segunda etapa ya que es necesario que, tras el acuerdo entre los estados y sus funcionarios, se elaboren los proyectos ejecutivos para llamar a licitación.En relación a las obras hídricas y al trabajo que hizo la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) durante y después del temporal, un funcionario de Nación confirmó a este diario que hoy saldrá desde Buenos Aires a Comodoro el primer camión con materiales enviados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) a la cooperativa.El compromiso asumido por el organismo nacional es que repondrá a la SCPL, por una suma de 50 millones de pesos, los materiales que se utilizaron para atender los efectos del temporal. El camión de hoy será el primero; el segundo saldrá de Buenos Aires el próximo martes.