RIO GALLEGOS - 29 enero 2017 Nación rescindió un convenio y un hospital de Río Gallegos deja de pertenecer a Provincia El Gobierno nacional notificó al de Santa Cruz que rescindirá el contrato por el cual esta provincia venía haciéndose cargo del Hospital "Dr. Fernando Peliche", emplazado en Río Gallegos, y consecuentemente volverá a la órbita original. La novedad causó profundo malestar en el Poder Ejecutivo santacruceño que comenzó a administrarlo luego de que la gestión de Cambiemos dejara de financiarlo.

Se trata del Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS), que había sido creado durante la presidencia de Néstor Kirchner y que justamente se encuentra emplazado en la avenida que lleva el nombre del ex mandatario.

En un principio era sostenido por Nación, pero en abril de 2016 el gobierno de Mauricio Macri dejó de financiarlo y dio de baja a una gran cantidad de convenios firmados con universidades nacionales, cuyo objeto era garantizar la salud de la población.

Todo el personal se vio afectado porque dejó de cobrar salarios y tuvo que ser absorbido por la provincia, que a su vez acordó con el Ministerio de Salud nacional hacerse cargo del centro asistencial, asignándole el rol de hospital con un grado de complejidad 4.



La rescisión del convenio fue confirmada oficialmente el viernes por el gobierno santacruceño que a través de su Ministerio de Salud emitió un comunicado de prensa, indicando que la medida no sólo implica que se le retire el permiso de uso de esas instalaciones, sino también de las unidades móviles destinadas a la atención primaria y al programa Argentina Sonríe.

Al mismo tiempo, recordó que en mayo del año pasado por otra disposición del Gobierno nacional "se prohibió el acceso a los seis camiones y siete furgones de atención móvil depositados en el Hangar 25, ubicado en el predio de la Fuerza Aérea, con asiento en la ciudad capital de Río Gallegos".

"A partir de esta decisión –se añade-, las unidades quedaron bajo custodia de la Nación", pero debido a que luego no hubo definiciones "se imposibilitó su trabajo en todo el territorio santacruceño, ocasionando la suspensión de los tratamientos en curso".

Al mismo tiempo se hizo saber que desde que Provincia se hizo cargo del hospital, hasta fines de diciembre, se aplicaron 113.586 vacunas y se puso a disposición de la población diversas especialidades médicas, sobre todo pediátricas.

En consecuencia, expresa el comunicado, "el Ministerio de Salud santacruceño lamenta profundamente esta decisión que afecta de manera directa la atención sanitaria de miles de habitantes de Río Gallegos".

