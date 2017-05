Nación tiene "una posición liberal" y "la variable de ajuste son los trabajadores"

El senador nacional Alfredo Luenzo fue consultado acerca de la decisión del Gobierno Nacional de dejar de subsidiar el precio del barril de petróleo criollo, que sostenía los precios locales del petróleo por encima de los internacionales, al respecto consideró que "es un tema complejo" y explicó: "si uno lo mira desde una posición liberal, hay que decir que el mercado debe manejar la economía y que esto quede ajustado a oferta y demanda. El tema es que la variable de ajuste son los trabajadores. Y son los trabajadores en zonas como la Patagonia argentina, donde el Estado -a través de la explotación petrolera- ha tenido un rol social. Uno no puede mirar la renta petrolera solamente desde una lógica de mercado, sino como una acción de ocupación y presencia territorial de nuestros habitantes".

Asimismo, Luenzo graficó que "en la Patagonia dos más dos no es cuatro" y ejemplificó que "si el Estado no cumple un rol social -y en este caso a través de uno de sus recursos naturales- yo me pregunto quién lo hace. Nosotros no somos competitivos a nivel mercado y necesitamos de ese tipo de recursos, para que el Estado cumpla el rol de contenedor social. Uno entiende que el Estado no puede estar permanentemente auxiliando de algún determinado tipo de economía, en función de esos objetivos sociales a los que me estoy remitiendo. Pero creo que en la Patagonia no se puede perder de vista este objetivo, que es un recurso que le pertenece a los argentinos, no le pertenece a las empresas que lo explotan", apuntó.

En diálogo con Télam, Luenzo señaló que "hoy el petróleo ha dejado de ser una variable importante en la economía y ha impactado negativamente en las cuentas públicas" y explicó que "no solamente se perdieron entre 4000 y 5000 puestos de trabajo sino que afectó la capacidad del estado provincial de hacer frente a sus obligaciones básicas. Por eso es importante mantener en Chubut una actividad económica en las condiciones en las que se venía dando: con subsidios, con un barril criollo, con reembolsos a los puertos patagónicos en aquel petróleo que se exporta".

"Cuando analizamos el rol de la Patagonia, no lo podemos hacer con la mirada de Capital Federal. Acá el rol del Estado es importantísimo. Si no hay ventajas competitivas se pone en riesgo incluso la soberanía", indicó.

"EN LA PATAGONIA EL MERCADO NO PUEDE RESOLVER TODO"

El senador manifestó que si bien ha debatido sobre las políticas energéticas que implementa el Gobierno con el ministro Juan José Aranguren, "el Gobierno tiene una mirada mucho más liberal. Confía mucho más en el mercado que en el rol del Estado cuando se trata de intervenir -en este caso- en recursos no renovables. La mirada es que el mercado resuelva todo y yo creo que en la Patagonia el mercado no puede resolver todo si no está el Estado presente. El Estado algún rol tiene que cumplir".

"Las empresas no pueden maximizar sus ganancias en detrimento de la provincia y, lo más grave, que maximicen sus ganancias con 4000 o 5000 trabajadores en la calle. Pero es la mirada que tiene el ministro de Energía y es una cuestión ideológica. Hemos dado el debate pero el costo no deberían haberlo pagado los trabajadores", concluyó.