Deportes - 23 enero 2017 Nadal pasó a cuartos en Australia

El español Rafael Nadal, noveno favorito, se clasificó ayer por séptima vez en su carrera a los cuartos de final del Abierto de Australia, al superar con fortaleza mental al francés Gael Monfils (6) por 6-3, 6-3, 4-6 y 6-4 en un partido de octavos que se extendió por espacio de dos horas y 55 minutos.

Monfils estuvo 4-2 arriba en el cuarto set para forzar un quinto, pero el español aprovechó sus debilidades, le quebró para igualar en cuatro games y luego cerró sin sobresaltos un partido que su rival le sirvió con una doble falta y un error no forzado en las últimas dos pelotas.

"Gael es un jugador especial, tiene mucho carisma y una gran calidad, por algo está entre los mejores del mundo en este momento. Nos exigimos a fondo, él falló algunas pelotas, yo pude volver al partido y por suerte gané para volver a jugar cuartos de final de un Grand Slam, que es algo maravilloso", reconoció Nadal en sus primeras palabras tras el partido, todavía dentro del court central Rod Laver.

El español no juega cuartos de final de un "Major" desde Roland Garros 2015 y su siguiente desafío será superar esa instancia en Melbourne por tercera vez, pues fue semifinalista en 2008 y campeón al año siguiente.

Su próximo rival será el canadiense Milos Raonic, tercer preclasificado, que logró su boleto a cuartos de final con una victoria sobre el español Roberto Bautista Agut (13) por 7-6 (6), 3-6, 6-4 y 6-1 en dos horas y 51 minutos de juego.

El tenista de origen montenegrino, de 26 años, quedó entre los ocho mejores del torneo por tercer año consecutivo y ahora deberá sortear al menos una instancia más para igualar su mejor actuación histórica, que alcanzó en 2016 al acceder a las semifinales.

De ocho partidos jugados por torneos ATP, Nadal se adueñó de seis pero el canadiense ya lo venció este año, en los cuartos de final de Brisbane.

El último cruce de cuartos en el cuadro masculino quedó definido entre el belga David Goffin, número once del mundo, y el búlgaro Grigor Dimitrov, que ocupa el puesto 15 del ránking ATP.

Goffin eliminó ayer al austríaco Dominic Thiem (8) en cuatro sets: 5-7, 7-6 (4), 6-2 y 6-2 e igualó su mejor producción en un Grand Slam, pues el año pasado había llegado a cuartos de final en Roland Garros.

Dimitrov, que ayer despidió al uzbeco Denis Istomin 2-6, 7-6 (2), 6-2 y 6-1, será un duro escollo para el belga como lo demuestra el historial entre ambos. En cuatro partidos, por circuito ATP, Challengers y Futures, todas fueron victorias del jugador balcánico, que jugará cuartos en Australia por segunda vez (2014, la anterior).

En el torneo de mujeres no hubo sorpresas ayer, pues avanzaron la estadounidense Serena Williams (2), la checa Karolina Pliskova (5) y la británica Johanna Konta (9) junto con la croata Mirjana Lucic-Baroni, tras eliminar respectivamente a la checa Bárbara Strycova (7-5 y 6-4), la australiana Daria Gavrilova (6-3 y 6-3), la rusa Ekaterina Makarova (6-1 y 6-4) y la estadounidense Jennifer Brady (6-4 y 6-2).

Los cuartos los jugarán Serena Williams-Konta y Pliskova-Lucic Baroni, mañana; y hoy Coco Vandeweghe (Estados Unidos)-Garbiñe Muguruza (España) y Venus Williams (Estados Unidos)-Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia).





