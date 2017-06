El DNI de Horacio Moyano confirma que tiene 57 años, pero no los aparenta. En los últimos años defendió el arco de Luz y Fuerza, y se consagró campeón. Una de las veces, atajando penales decisivos. Y ni él sabe hasta cuándo se calzará los guantes.

"En los Veteranos empezé en Empresa Díaz, y de ahí pasé a Puerto Comodoro, un equipo que armaban los de Prefectura por un amigo. Después en Jorge Newbery y de ahí a Luz y Fuerza. En los últimos tres años (2014, 2015, y 2016) en Súper Master. Fuimos a jugar tres Nacionales"

"Uno tiene que darse cuenta, mirar para adentro y darse cuenta si uno reúne las condiciones para lo que va a ser. No me veo como DT, a mi me gusta mucho más la psicología deportiva, y no tanto ser entrenador por ejemplo. No es el camino que me gusta. Ser técnico es estar mucho más cerca al rechazo. El técnico y el árbitro son oficios que no me atrapan, no son de mi perfil. Me gusta otra cosa para mí, y por ahora quiero seguir atajando. Nadie sabe hasta cuándo", afirma con una carcajada.