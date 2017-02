El Patagónico | País/Mundo - 05 febrero 2017 "Nadie se convierte en inocente por el mero transcurso del tiempo" Altuve indicó en un comunicado que pidió que "se restablezca urgentemente la condena de Carrascosa, pues lo más importante es que la verdad quede establecida definitivamente y las pruebas del expediente demuestran sobradamente su responsabilidad en el hecho".

El fiscal ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Carlos Altuve, afirmó ayer que "nadie se convierte en inocente por el mero transcurso del tiempo", tras apelar el fallo que absolvió al viudo Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce, ocurrido en 2002 en el country Carmel de Pilar.

"Requerí a la Suprema Corte que intervenga de forma urgente, ya que este proceso se ha prolongado más de lo usual. Sin embargo, ello no puede ser una razón para no recurrir esta causa", sostuvo el representante del Ministerio Público.

En ese sentido, Altuve indicó en un comunicado que pidió que "se restablezca urgentemente la condena de Carrascosa, pues lo más importante es que la verdad quede establecida definitivamente y las pruebas del expediente demuestran sobradamente su responsabilidad en el hecho".

"Nadie se convierte en inocente por el mero transcurso del tiempo", remarcó el fiscal de Casación, para quien "la hipótesis que la defensa quiso introducir (sobre el móvil del crimen) es insostenible".

Para Altuve, "ninguna de las pruebas del expediente permite concluir que el homicidio de la señora Belsunce se debió a un intento de robo" porque "no había ningún faltante en la casa".

Además, sostuvo que "nunca se ha visto que alguien ingresara a una casa con fines de robo y se tomara el trabajo de limpiar minuciosamente la escena del crimen para hacer pasar al homicidio como un accidente doméstico".

El fiscal hizo estas declaraciones luego de que el miércoles último apeló a través de un recurso extraordinario presentado ante la Suprema Corte de Justicia el fallo por el que en diciembre último fue absuelto Carrascosa (72).

Altuve cuestionó la resolución de la Sala I del tribunal, especialmente conformada para este caso por los jueces Víctor Violini, Martín Ordoqui y Daniel Carral, al entender que "se aislaron los indicios y los elementos de prueba, que deben valorarse en su conjunto".

En su escrito, Altuve solicitó que "se reinstaure la condena (a prisión perpetua) oportunamente impuesta al imputado" en 2009 por la misma sala, pero integrada por otros camaristas, y consideró que el fallo dictado en diciembre, que permitió la libertad del viudo, incurre "en absurdo y arbitrariedad".

Consultado por Télam tras conocerse la apelación, el abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, sostuvo que "el recurso del fiscal Altuve es manifiestamente inadmisible" porque el fallo que dictó el Tribunal de Casación Penal "tiene carácter de definitivo y firme".

"No procede ningún recurso contra la sentencia que revisó en forma integral una condena dictada por un tribunal superior y la dejó sin efecto", explicó el defensor, quien además recordó que "la Corte no revisa cuestiones de hecho y prueba sino que sólo lo hace Casación".

Además, recordó Díaz Cantón, "el propio fiscal Altuve le pidió disculpas a Carrascosa en la audiencia previa al fallo por la duración excesiva del proceso, y ahora recurre sabiendo que eso inevitablemente lo demorará aún más".

Para la defensa, otra incoherencia es que, por un lado, la fiscalía de San Isidro ha comenzado la investigación de nuevos autores del homicidio, y por otro, Altuve recurre el fallo que declaró inocente a Carrascosa, lo cual -a su entender- perjudicará la causa, que prescribirá en octubre si no hay nuevos imputados.

