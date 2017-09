"Nanainseul": la Robin Hood de las redes sociales

Con más de 100.000 seguidores @Nanainseul es un fenómeno de Instagram que trasciende las fronteras y da cuenta de la globalización digital. Ya no importa estar en Argentina físicamente para llegar a cientos de miles de argentinos y usuarios de otras partes del mundo.

Mariana está detrás de la cuenta de Instagram que es tendencia, una argentina que se traslada junto a su familia a través del mundo, habiendo vivido en México y Estados Unidos, ahora se conecta a través de Corea del Sur.

En una especie de cuenta "multitarea" Mariana denuncia los peligros de los "influencers" (nacieron a través de las redes sociales, siendo ídolos de los adolescentes similares a los youtubers), el detrás de escena de los famosos, además de generar acciones solidarias.

EL PELIGRO DE LOS "INFLUENCERS"

Embed Ok Zaira, a no ser que tengas una mano de amianto no hay chance de que hayas sacado ese pollo del horno. Ojota que loz argentinoz cada vez zomos menoz bodudoz! #nonossubestimen #cadajo Una publicación compartida por No Lo Tomes Personal (@nanainseul) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 3:43 PDT





Uno de los aportes más destacados de @Nanainseul es el mensaje que le da a los padres y adolescentes que visitan su red social sobre los peligros de creer la "realidad" de los "influencers", denunciando no solo la manipulación que ejercen estos mismos a través de mostrar una vida ficticia, llena de imágenes y momentos que no son reales.

Lo que realiza es desenmascarar las poses adoptadas y las metodologías que llevan adelante estos ídolos teens, que realizan sorteos fraudulentos para conseguir más seguidores, uno de los ejemplos es una joven que sortea iPhones que después se los gana una cuenta falsa con fotos robadas a otros usuarios de otras redes sociales.

También deschava a aquellos que aducen vivir una vida llena de lujos pero que en realidad roban fotos de usuarios de la misma red social pero de otros países, dando cuenta así que "no todo es lo que parece" en el mundo digital y lo peligroso que es esto para un adolescente que puede sentir frustración por no tener una vida como éstas, creando un imaginario de algo que en realidad no existe.

MOVIDA DAR

Embed Se siguen juntando cosas para Comodoro. Por fa si tienen datos para mas provincias aporten por aca. La chica de los remedios es @vanijaneiro #movidadar Una publicación compartida por No Lo Tomes Personal (@nanainseul) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 12:56 PDT





Otro de los aspectos a destacar de la cuenta de Mariana es las acciones solidarias que se llevan adelante a través del hashtag #MovidaDar, en donde reúne pedidos de solidaridad de distintas partes del país, generando un puente digital que conecta a las personas que necesitan ayuda con las que pueden ayudar.

En abril de este año incluso ayudó a pedir donaciones para Comodoro Rivadavia luego de que el temporal de agua sufrido por la ciudad haya dejado a cientos de familias evacuadas y otras tantas con pérdidas importantes en sus hogares.