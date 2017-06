El Patagónico | Regionales | REEMBOLSOS PATAGONICOS - 03 junio 2017 Nancy González criticó que a Macri no le importa el desarrollo de la Patagonia La senadora nacional criticó ayer al Gobierno nacional por sostener la suspensión de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, que fueron eliminados por un Decreto de Necesidad y Urgencia que a fines del año pasado firmó el presidente Mauricio Macri.

La senadora nacional Nancy González, del Frente para la Victoria de Chubut, consideró ayer que el Gobierno del presidente Mauricio Macri "ha dado sobradas muestras de su carácter antipatagónico y antifederal" y dijo que la eliminación de los reembolsos por puertos patagónicos son "muestra más de que a Cambiemos no le importa el desarrollo de nuestra región."

Los reembolsos a los puertos patagónicos fueron instalados por la Ley Nacional 23.018 en 1984. Dicha ley fue modificada en 1995 estableciendo su baja gradual hasta su extinción en 2013. Pese a que existían varias iniciativas en el Senado para su ampliación, los mismos solo pudieron ser reestablecidos dos años después, mediante el DNU 2229/15 que llevaba la firma de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El actual presidente Macri eliminó por decreto en diciembre del año pasado este subsidio indirecto que impulsaba el desarrollo económico de la región patagónica.

"Esta es una preocupación que llevo adelante desde el principio de mi mandato, presenté un proyecto para fijar los reembolsos por ley y estuve a disposición del gobernador y junto a todos los patagónicos para evitar que den de baja los reembolsos a nuestros puertos", declaró la senadora chubutense.

En las últimas horas se dio a conocer la posibilidad de otorgar este subsidio indirecto a solo algunas actividades. Sobre esa posibilidad la senadora opinó: "si queremos desarrollar nuevas actividades económicas en la Patagonia no podemos dejar los reintegros solo para dos o tres actividades; necesitamos que cualquier industria que se quiera instalar acá tenga este beneficio".

"Si quieren excluir la minería está bien, no es una actividad que necesite de los reembolsos, pero necesitamos que cualquier industria que se quiera venir a instalar acá tenga este beneficio", subrayó.



