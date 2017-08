El Patagónico | Regionales - 17 agosto 2017 Nancy González cuestionó los procedimientos de Gendarmería

La senadora Nancy González (PJ – Frente Para la Victoria) al igual que su par Mario Pais también interpeló a la ministro de Seguridad Patricia Bullrich por el ataque en la Casa del Chubut.

La senadora se preguntó: "si estaban encapuchados ¿Cómo podemos decir tan seguros que fueron los mapuches los que entraron a la Casa de Chubut?". A lo que Bullrich respondió: "nosotros nunca dijimos que los mapuches habían entrado a la Casa de Chubut".

González también cuestionó la demora en los procedimientos que se realizaron sobre los vehículos de Gendarmería al decir "llama mucho la atención que los allanamientos a los vehículos se hayan realizado 8 días después del operativo", y le preguntó a la ministro: ¿Usted cree que los familiares de Santiago Maldonado están ocultando algo para que él no aparezca?". Y sentenció: "pensar eso sería muy grave".

Bullrich, sostuvo en este sentido. "Ni bien el juez recibió el habeas corpus las camionetas fueron resguardadas como estaban, no se lavaron" y culpó al juez federal Guido Otranto por la demora en la pesquisa al decir: "todo fue hecho en el momento que el juez lo ordenó. Si el juez lo ordenó con demasiados días o no, es una decisión que él tomó".

La ministro también recordó que "recién un día y medio después del operativo es cuando entra el hábeas corpus al juez Otranto" y aseguró que el primer alerta sobre la desaparición de Maldonado no se produjo ese mismo día.



