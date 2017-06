Naumann: "tenemos 2 o 3 policías por comisaría por turno"

El secretario de Gobierno y Función Pública, Máximo Naumann, indicó que desde el Estado Municipal esperan poder concretar a la brevedad un encuentro de trabajo con el Ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Durán. El objetivo, es poder avanzar en cuestiones relacionadas a la seguridad en la ciudad, funcionamiento de cámaras, scanners y la notoria falta de efectivos en las calles.

"Por la falta de efectivos, se está trabajando en algunos sectores con alarmas comunitarias. Atento a los hechos delictivos registrados en la ciudad de Comodoro Rivadavia –prosiguió Naumann- buscamos contar con una política de seguridad más fuerte y para ello necesitamos concretar un encuentro que está pendiente con el Ministro Pablo Durán".

De este modo, agregó que "el propio Jefe de la Unidad Regional, Claudio Crettón, comentó días atrás que tenemos 2 o 3 policías por comisaría por turno, que claramente no alcanza para hacer prevención, recorridos y asistencia eficiente. Esto, se suma a la falta de patrulleros, donde si bien el Municipio aporta para refaccionar los que ya están operativos, se necesitan más recursos".

En otro orden, el funcionario se refirió a la presencia de cámaras de seguridad en diferentes sectores de la ciudad, al mencionar que "hay muchos hechos delictivos y no podemos revisar las cámaras porque no funcionan, ya sea por falta de mantenimiento o porque no se ha concretado la instalación de las nuevas, con las que se habían comprometido desde provincia".

Asimismo, hizo alusión al funcionamiento deficiente del scanner en la Terminal de Ómnibus de Comodoro. "Hicimos una inversión municipal en la terminal, se ubicó el scanner con toda una sala de pre-embarque y se colocaron puertas y portones, infraestructura que costeó la Municipalidad. Por comunicaciones -continuó- supimos que no está funcionando, ya que solo registra cuatro operaciones en el mes cuando nuestra intención es que funcione permanentemente como en el aeropuerto".

Finamente, Naumann agregó que "es una situación problemática y esperamos reunirnos prontamente con Durán en instalaciones del Municipio para poder hablar con el intendente y la Secretaría de gobierno sobre cuestiones que tenemos que implementar hacia adelante en beneficio de la comunidad".