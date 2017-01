El Patagónico | Deportes | COLONIA DE VACACIONES - 04 enero 2017 Náutico Rada Tilly prepara su colonia de vacaciones relacionadas con el mar A partir del 15 de enero, y en el horario de 9 a 13, la entidad de la villa balnearia pondrá en marcha una nueva propuesta que busca acercar la costa a los chicos de 8 a 12 años.

Con una propuesta distinta, teniendo al mar como entorno, el Club Náutico Rada Tilly pondrá en marcha a partir del 15 de enero su colonia de vacaciones, con una serie de actividades con una impronta ligada al mar.

El objetivo que persigue el campus es lograr que cada niño se sienta cómodo en el mar

y su entorno, cuidando el ambiente y fomentando la vida al aire libre.

Por ello, dentro de las actividades se incluye el windsurf, que es un deporte que propicia las relaciones entre pares, la camaradería y formación de grupo de amigos.

El proyecto está pensado para todos los niños y jóvenes que estén dispuestos a proponerse nuevos desafíos, jugando y aprendiendo en contacto permanente con el mar, a partir de los 8 y hasta los 12 años.

Entre la variedad de actividades, además del windsurf figura el uso de kayak, stand up paddle y paseos en bote.

En tanto que fuera de la costa, la recreación se centrará en talleres de pintura, nudos náuticos, videos y juegos varios. Como así también yoga para niños.

Cada actividad será supervisada y monitoreada por instructores expertos en actividades náuticas. Donde el staff pertenece a "Bonita Winds", equipo de trabajo que cuenta con vasta experiencia en formación de navegantes en la Patagonia, con acreditación en las redes sociales y medios de difusión.

Sus integrantes son Gerardo Quintana y Wuilder Zabala estarán a cargo de las actividades náuticas del campus. Gerardo coordina actividades náuticas hace varios años en la Patagonia, en diferentes ciudades como Puerto Deseado, San Julián, Los Antiguos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con vasto conocimiento de las condiciones náuticas de nuestras costas. Mientras que Wuilder ya se encuentra por segundo año consecutivo trabajando con "Bonita Winds" en la Patagonia y proviene del Yaque, en las Islas Margaritas (Venezuela).

La escuela cuenta además con personal femenino capacitado en la atención y cuidado de las niñas que acudan al Campus. Natalia Ponti, además, brindará clases de yoga para niños en el campus.

El despliegue de equipos también pertenece a "Bonita Winds", que posee equipos de última generación: tablas confiables con excelentes diseños para asegurar el aprendizaje y la diversión en el agua.

Todos los alumnos tendrán los elementos de seguridad requeridos para cada actividad: chaleco, salvavidas y traje de neoprene.



METODOLOGIA DE TRABAJO



En tanto que la entrada al agua de los niños se hará en forma progresiva para que vayan adquiriendo confianza y seguridad con el medio. Asimismo, la escuela realizará eventos programados para incentivar la navegación en insertar a los niños en sus primeras competencias.

Cuando las condiciones del clima no permitan las actividades de windsurf. Estas actividades incluyen: Stand Up Paddle, yoga, juegos recreativos en la arena, fútbol, surf, caminatas, audiovisuales temáticos, entre otros.

Cada niño egresado del campus recibirá un certificado con la acreditación de los logros obtenidos al final de la temporada.

Cabe aclarar que las instalaciones del club Náutico están equipadas para albergar a los integrantes del Campus y para ello cuenta con sanitarios y comodidades adecuadas para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

"Bonita Winds" dispondrá de un dispositivo que hace de balsa para los alumnos que esperan su turno. Esta balsa estará dispuesta en la zona libre donde rompen las olas para facilitar la navegación a cada alumno.

La primera etapa en el agua se hace con una "cuerda" que sostiene en todo momento al alumno con el bote.

El costo del Campus es de $4.000 + la cuota social del Club Náutico Rada Tilly (mensual)

Sin embargo, se puede asistir al campus la cantidad de días que uno quiera a través de

la adquisición de la cuponera. Donde el valor del cupón diario es de $260; 10 cupones $2.400; 20 cupones $5.200.

Con la inscripción al Campus se obsequia a cada alumno una lycra con los logos del Campus

Cada colono debe traer toalla, campera o rompevientos, protector solar, refrigerio (lo que desee consumir el niño), gorra, agua, traje de baño y muda de ropa extra.

Para mayor información se pueden contactar al facebook de "Bonita Winds", o vía whatsapp al 2975214005.



