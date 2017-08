El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 19 agosto 2017 Náutico y Gimnasia juegan los cuartos de final del Argentino de Clubes U19 Los radatilenses y comodorenses se encuentran en Plaza Huincul buscando un lugar en las semifinales del certamen. El otro participante es Independiente de Neuquén.

Los equipos U19 de básquetbol de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Náutico Rada Tilly se encuentran en Plaza Huincul, Neuquén, para disputar los cuartos de final del Argentino de Clubes, de las regiones VII y VII.

Esta zona –la 'B'- la organiza Petrolero Argentino, que se completa con Independiente, también de Neuquén.

Al cierre de esta edición, el "Verde" se medía con el "Rojo" neuquino, mientras que más tarde lo hacían Náutico y el dueño de casa Petrolero.

Hoy a las 18, Náutico jugará con Independiente, mientras que desde las 21, Gimnasia se las verá con Petrolero.

Y mañana, a las 10:00, Gimnasia jugará con Náutico, mientras que dos horas después, Petrolero cerrará con Independiente.

Con relación a la actividad en el plano local, esta tarde se jugarán tres partidos de Primera división de la rama femenina del torneo Patagonia Sur. En el gimnasio "Diego Simón", desde las 14:30, Gimnasia jugará con Deseado Juniors, luego Escuela Municipal Pueyrredón chocará con Petroquímica y más tarde, se medirán Deseado y la Comisión de Actividades Infantiles.

Mientras que por la zona B de la categoría U13 correspondiente a los cuartos de final del torneo "Ramón 'Cacho' Morel" de la ACRB. Federación se medirá con Deseado y el ganador de ese partido jugará en la próxima ronda con Gimnasia 'Blanco'.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio "Diego Simón" – Rama Femenina

14:30 Gimnasia y Esgrima vs Deseado Juniors (Primera).

17:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (Primera).

19:00 Deseado Juniors vs CAI (Primera).



Por Zona B - Categoría U-13

En el gimnasio Diego Simón – Rama Masculina

16:00 Federación Deportiva vs Deseado Juniors (*)

(*) El ganador de este juego deberán jugar con Gimnasia 'Blanco' el 26/08.



Mañana

Por Zona B - Categoría U-15

En el gimnasio de Náutico Rada Tilly – Rama Masculina

15:00 Náutico Rada Tilly 'Negro' vs Federación Deportiva (*).

(*) El ganador de este juego deberá jugar con Gimnasia 'Blanco' el 26/08.



Lunes

Por Zona A - Categoría U-13

En el gimnasio "Escuela 39 – R. Gallegos" – Rama Masculina

10:00 San Miguel vs Hispano Americano (*)

(*) El ganador de este juego jugará con Escuela de Pico Truncado el 26/08.



En el gimnasio Diego Simón – Rama Femenina

14:30 Escuela de Pico Truncado vs Escuela Municipal Pueyrredón (Primera).

16:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U13).

17:30 Escuela de Pico Truncado vs Domingo Savio (U15).

19:00 Escuela de Pico Truncado vs Petroquímica (Primera).



