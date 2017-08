El Patagónico | Regionales | CAMINO DE CIRCUNVALACION - 25 agosto 2017 Navarro solicitó que se reúna el Parlamento Patagónico por el Camino de Circunvalación En la sesión de ayer de la Legislatura, la diputada del PJ-FpV, Viviana Navarro solicitó a su par Alejandra Marcilla que reúna al Parlamento Patagónico -en su condición de presidenta de ese cuerpo legislativo- para que se debata sobre varios temas que preocupan a la región en general y que se declare de interés regional la construcción del Camino de Circunvalación de Comodoro Rivadavia, dado que su realización resultaría una solución efectiva que mejoraría las condiciones de seguridad del tránsito vehicular, al evitar que los transportes de carga pesados circulen por la traza urbana.

Viviana Navarro explicó que Comodoro Rivadavia es la "puerta" de una región petrolera y de un corredor bioceánico, "la ciudad queda atravesada críticamente por la Ruta Nacional 3 y por ese estrecho canal de circulación hoy transita una gran cantidad de vehículos que simplemente 'pasan' para dirigirse a otras lejanas regiones del país, o tienen destinos de carga en puntos de la ciudad que no requerirían pasar por este sitio de contarse con otra traza vehicular. Y a este tráfico obligado entre regiones se suma el tráfico propio de la ciudad".

Navarro indicó que la construcción de un Camino de Circunvalación resulta una solución efectiva al distribuir el tránsito vehicular y desconcentrar el embotellamiento, ya que los vehículos que son camiones pasantes norte-sur, evitarían la entrada a la ciudad y que el tránsito de vehículos de carga que son provocados por la demanda de transporte urbano, se podrían desconcentrar circulando por las avenidas transversales existentes.

Dijo que se han realizado proyectos de base producto de un trabajo conjunto entre la provincia de Chubut, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. "En octubre de 2015 se incluyó en el presupuesto plurianual de Nación partidas para poder dar inicio a la obra. En diciembre de 2015 se realizó el acto de apertura de Licitación Pública de la obra y el desarrollo de los proyectos faltantes por 780 millones de pesos en Comodoro Rivadavia", enumeró.

Recordó que en ese mismo mes y pese a que debían darse curso administrativo para adjudicar y dar inicio a las obras, el titular de Vialidad Provincial Osvaldo Mairal, declaró que se daría de baja la licitación.

Navarro indicó que en el marco de la presentación del Plan Patagonia, realizado en marzo de 2017, el mismo ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich se desdijo de la promesa hecha un año antes, y confirmó que el Camino de Circunvalación de Comodoro Rivadavia "no está en las prioridades" del Gobierno central para el período que resta hasta finalizar el actual mandato de la actual gestión del presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2019.

La diputada agregó que se debe insistir en la realización de la obra del Camino de Circunvalación, "esta obra es de gran importancia no solo para Comodoro Rivadavia, sino para nuestra provincia y la región patagónica".

Alejandra Marcilla, como presidenta del Parlamento Patagónico explicó que si existe un atraso para conformarlo es porque "nuestra Legislatura fue la última en designar comisiones y hemos tenido sendas dificultades para conformar esta comisión, pero estamos convocando labor parlamentaria para mitad del mes de septiembre", argumentó.





