El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 28 abril 2017 Nazareno Solís iría como titular cuando Boca reciba a Arsenal El delantero iría en lugar del mediocampista Fernando Zuqui. El otro cambio será la vuelta de Fernando Gago en reemplazo del suspendido Pablo Pérez.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, realizó ayer un ensayo de fútbol en el que incluyó al delantero Nazareno Solís en la formación titular y sacó al mediocampista Fernando Zuqui, una variante que podría incluir el domingo cuando reciba a Arsenal de Sarandí, por la fecha 22da. del campeonato de fútbol de Primera división.

El equipo que paró el "Mellizo" -en la cancha principal de Casa Amarilla y a puertas cerradas para la prensa- incluyó a Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Solís.

Esa formación enfrentó a otra integrada por jugadores suplentes que formaron con Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Fernando Zuqui, Julián Chicco y Gonzalo Maroni; Mauro Luna Diale, Walter Bou y Oscar "Junior" Benítez.

De esta manera serán dos las variantes respecto del equipo que empató el domingo sin goles ante Atlético de Rafaela, ya que retornará Gago tras reponerse de un desgarro en el recto anterior derecho en reemplazo del rosarino Pablo Pérez, suspendido por haber acumulado cinco amonestaciones. La otra variante sería el ingreso de Solís, un jugador de características más ofensivas, en lugar del mendocino Zuqui, un volante de ida y vuelta que no aprovechó su oportunidad en Rafaela, ya que no aportó ni en defensa ni en ataque.

La otra posibilidad en lugar de Zuqui era la de Oscar "Junior" Benítez pero el jugador cuyo pase pertenece a Benfica y que fue incorporado en el receso del verano, recién hace 10 días que se está entrenando en forma normal, ya que venía de un fuerte traumatismo en su tobillo izquierdo y el cuerpo técnico todavía no lo ve en su plenitud física y futbolística. por lo cual estará nuevamente en el banco de suplentes.

Los tres están peleando el lugar que es habitualmente ocupado por Ricardo Centurión, el gran ausente para el DT. Según el cuerpo médico, "Ricky" se está reponiendo de su distensión en el ligamento izquierdo más rápido de lo esperado, algo que el jugador confirmó el miércoles cuando declaró que su deseo es jugar contra River en la Bombonera, el 14 de mayo.

La idea es que en la próxima semana el ex Racing comience a moverse lentamente en el campo junto con los ejercicios kinesiológicos que se realizan en estos casos y el objetivo, difícil pero no imposible, es que pueda integrar aunque sea el banco de suplentes en el superclásico.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 9:30 en el predio Pedro Pompilio y luego de terminada la práctica Guillermo dará su habitual conferencia de prensa de los viernes en la sala Antonio Carrizo.

El 'Xeneize' es líder del torneo con 45 puntos, seguido por Newell's Old Boys con 42 y luego se ubican otros cuatro equipos a seis puntos: Estudiantes, Racing, River y Colón de Santa Fe, todos con 39 unidades.

Arsenal, por su parte, tiene 11 puntos, está último y lucha por mantenerse en la categoría. El encuentro, válido por la fecha 22da., se jugará en la Bombonera el domingo desde las 19:10 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.



