Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 10 junio 2017 Néstor Chaves: "para nosotros, como institución, fue una Liga super exitosa" El jefe de equipo de Gimnasia y Esgrima hizo un balance de la temporada, donde el "Verde" llegó hasta semifinales de la LNB con un plantel de bajo presupuesto. El dirigente valoró el trabajo de sus pares, como así también la capacidad del cuerpo técnico y de los jugadores, junto al acompañamiento del público y las empresas.

Gimnasia y Esgrima culminó el último jueves su 28ª temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, tras caer como local ante San Lorenzo, en el tercer partido de semifinales de la Conferencia Sur.

Ahora, el club "mens sana" da vuelta la página y debe hacer borrón y cuenta nueva, con el objetivo de mantener el cuerpo técnico y a la mayoría del plantel, pero todavía es muy prematuro hablar de lo que viene, según advirtió el jefe de equipo Néstor Chaves en diálogo con El Patagónico.

"Primero hay que hacer un balance y después empezar a trabajar para la próxima temporada. Esos son los pasos. En cuanto al plantel, hoy por hoy, los que están son los juveniles (Estéfano) Simondi y (Yoanki) Mensia. Con el resto hay que sentarse a hablar, y tenemos que ver si Gonzalo (García, el entrenador) está interesado en seguir o si tenemos que salir a buscar otra cosa", remarcó quien, además, es secretario de la Asociación de Clubes (AdC).

Asimismo, señaló: "Hay que esperar un tiempo, pero tampoco un mes porque el mercado se mueve. Si bien no está abierto el mercado, sé que hay clubes que han hablado con jugadores nuestros estando en competencia, y eso no corresponde".

Por otra parte, Chaves se mostró más que conforme con la temporada del equipo dirigido por Gonzalo García, teniendo en cuenta que el plantel se armó con un presupuesto austero.

"Para nosotros, como institución, fue una Liga súper exitosa. Tuvimos problemas antes de arrancar, pero con el acompañamiento de toda la ciudad, de las empresas, los comercios y los hinchas armamos un presupuesto digno", destacó.

Además, resaltó: "Tuvimos problemas con las lesiones, el recambio de extranjeros y la verdad es que el cuerpo técnico hizo un trabajo tremendo, porque por sexto año consecutivo nos metimos entre los ocho primeros de la competencia".

Chaves también hizo hincapié en el acompañamiento del público. "En los últimos tres años, terminamos dos acá y uno afuera, pero los dos años que terminamos acá fue a cancha llena y con el público aplaudiendo de pie, tanto a nosotros como al rival. Eso te carga las pilas para seguir luchando y encarar la temporada número 29", aseguró.

"El apoyo de la gente también tiene que ver con el trabajo que se hace desde el club, porque el equipo está identificado, hace acciones sociales. Nos preocupamos mucho en estar al lado de la gente. Obviamente que todos queremos salir campeones, pero para nosotros, eso es ganar un campeonato. Es muy gratificante el acompañamiento de las empresas, de los hinchas, de la barra que está de toda la vida", agregó.

Asimismo, enfatizó: "Hay una gran cantidad de chicos en inferiores y en el básquet femenino hay como setenta chicas jugando. Y a la comisión se agrega gente joven para trabajar a la par, trayendo ideas nuevas. Todas esas cosas, hacen que uno tenga más y más ganas de seguir".

El jefe de equipo de Gimnasia confesó sentir emoción cuando hace este tipo de análisis. "Uno se emociona pensando en todo esto, porque a veces se torna muy duro el día a día. Por ahí la gente ve el partido, disfruta o se va enojada, pero no sabe que el día a día es muy difícil", afirmó.



