Neuquén espera inversiones en gas y petróleo por u$s 125.000 millones

El ministro de Energía de esa provincia, Alejandro Nicola, reclamó que se fije un precio mínimo diferencial para el barril del crudo en el mercado interno respecto a los valores internacionales. "La postura de la provincia es pedir un piso garantizado para el barril criollo, aunque no hemos dicho de cuánto, pero está en la mesa de discusión. No queremos un techo. Durante muchos años el barril estuvo a u$s 110 o u$s 120 y a nosotros nos pagaban u$s 40. La provincia ya hizo un aporte al resto del país de miles de millones de dólares", planteó.