Newbery busca seguir de racha y Huracán pretende despegar

Jorge Newbery y Huracán jugarán hoy otro clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia, esta vez por el torneo Federal B, en la zona B, donde llegan con el mismo objetivo pero con distintos presentes, si bien el desafío recién está dando sus primeros pasos.

El partido, correspondiente a la tercera fecha, se disputará en terreno "aeronauta" desde las 15:00, con el arbitraje de Juan Manuel Linares. Los asistentes serán Nicolás Ibarnegaray y Diego Schooff. El operativo de seguridad está compuesto por unos 80 efectivos y el encuentro se jugará sin hinchas visitantes.

Newbery intentará estirar su racha positiva ante su gente, en "La Madriguera", tras debutar con una goleada por 5-1 sobre Estrella Norte, en Caleta Olivia, por la segunda jornada. Cabe recordar que en la primera fecha, el cuadro del barrio 9 de Julio tuvo libre.

El gran presente del equipo dirigido por Jorge Bersán, también se despliega en el certamen local, donde es líder invicto junto a la Comisión de Actividades Infantiles, el otro representante comodorense que hoy visitará al líder Olimpia Juniors de Caleta Olivia.

En cambio, el "Globo" aún no hace pie en el Federal B, donde empató los dos encuentros que disputó, ni en el torneo local, donde lleva dos victorias, un empate y dos derrotas, y en el cual perdió justamente el clásico por 3-0 en la tercera fecha.

Newbery no presentará cambios esta tarde, respecto de los once que arrancaron ante Estrella, ya que no sufrió bajas de ningún tipo y, por lo que demuestra el resultado obtenido en la ciudad del Gorosito, lo más lógico es que Bersán mantenga el equipo.

La contracara es Huracán, que además de sufrir la expulsión de Tobías Gorosito ante Olimpia, en el 1-1 registrado hace una semana en el barrio Industrial, no podrá contar con el delantero Jonathan Lezcano, quien debió viajar de urgencia a Buenos Aires por un problema de salud que padece su madre.

En lugar de Gorosito ingresará Milton Blanco en el mediocampo, mientras que el reemplazante de Lezcano será el lateral derecho Quimey Marchessi, por lo que habrá cambios posicionales: Sebastián Benites se adelantará unos metros por ese sector, Lucio Barroca se correrá hasta el otro frente y Jeremías Asencio pasará a jugar de delantero junto a Jorge Romero, quien retorna tras purgar una fecha de suspensión en lugar de Juan Carlos Bilbao.





PROBABLES FORMACIONES

Jorge Newbery: Martín Tula; Leandro Velázquez, Ariel Rubio, Rodrigo Cárcamo y Bruno Elorrieta; Federico Folmer, Cristian González y Eric Castro; Mariano Rivera; Lucas Sergi y Mauro Villegas. DT: Jorge Bersán.

Huracán: Matías Llanos; Quimey Marchessi, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona e Iván Calfú; Sebastián Benites, Milton Blanco, Gabriel Bustos y Lucio Barroca; Jeremías Asencio y Jorge Romero. DT: Jorge Montesino.

Arbitro: Juan Linares.

Cancha: Newbery

Hora: 15:00