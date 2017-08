Newbery empató con Petroquímica y resignó la punta del torneo Inicial A

En un partido entretenido, Petroquímica y Jorge Newbery empataron ayer a la mañana 2-2 en Kilómetro 8, por la 7ª fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia. En el "verdolaga" los goles fueron marcados por Jorge Lasso y Julián Bahamonde, mientras que en la visita convirtieron Cristian Nieto y Jacobo Dzaja. El "Aeronauta" dejó pasar una buena oportunidad de seguir en la punta del certamen.

Una linda mañana de fútbol se vivió en la cancha de Petroquímica en el día de ayer. Ambos equipos llegaban de empatar en la fecha previa y necesitaban sumar para acomodarse en la tabla de posiciones, aunque en diferentes luchas. Comenzó mejor el local, presionando arriba y tratando de hacer correr a Jorge Lasso.

A los 4m, "Popi" tuvo una buena oportunidad de abrir el marcador, pero su remate se fue apenas arriba del travesaño. Por su parte, la visita -que puso varios de los futbolistas que militan en el Federal B-, se acomodó, emparejó las acciones y contó con una doble chance, primero con un tiro potente de Mariano Rivera que dio en el palo y en el rebote no pudo Eric Castro.

Luego también se lo perdió Mauro Villegas de cabeza. Promediando la primera mitad se gestó una linda jugada en el "verdolaga" que le permitió abrió el marcador. Recepcionó en la mitad Lasso, se la sacó Guillermo Aguirre y luego le devolvió la pelota con una gran asistencia al delantero, que con un remate potente dejó sin reacción a Brian Romero. Igualmente, poco le duró la diferencia ya que a los pocos minutos un centro pasado del "Mono" Villegas le quedó a Mariano Rivera y el zurdo colocó un centro atrás para que aparezca cómodo Cristian Nieto y fusile a Jonathan Leguizamón para poner paridad en el resultado. El trámite continuó parejo y ambos tuvieron posibilidades de marcar. La más clara la tuvo el "lobo" con un disparo potente de Mauro Villegas, que Leguizamón alcanzó a desviar dejándole el rebote a Eric Castro que no pudo gritar el gol, porque el ingresado Leandro Gallardo salvó sobre la línea. Con el 1 a 1 se fueron al descanso.

El complemento fue intenso y vibrante. No hubo demasiadas acciones de riesgo pero el juego se tornó de ida y vuelta. Seguían los dos presionando arriba y el desarrollo se centraba en el medio campo, donde ambos se prestaban la pelota. Una mala salida del equipo dirigido por Edgardo Gordillo hizo que Jacobo Dzaja se encuentre con el balón en el área y luego de que pique, le dio dirección de gol. También duraría poco la ventaja, porque de una pelota parada a favor del local llegaría el empate. Desde un tiro libre cercano al área, Julián Bahamonde metió un soberbio remate por arriba de la barrera que dejó sin posibilidades al arquero Romero, por la excelente ubicación que le dio. No habría más emociones de gol pero si ambos fueron con todo en busca del triunfo. El técnico "aeronauta", Jorge Bersán, no se guardó nada y mandó a la cancha a Lucas Sergi y Cristian González en procura del triunfo que lo deje como puntero. Sin embargo, los de Km. 8 lo aguantaron, aún con uno menos, porque minutos antes de que finalice el encuentro Darío Zalazar sintió el tirón y, si bien permaneció dentro del campo de juego, no podía correr. Petroquímica ha mostrado una evolución en su juego en los últimos partidos y seguramente es un punto importante para seguir sumando teniendo en cuenta el rival de turno. Por su parte, Newbery no pudo lograr su cometido de permanecer en la punta y no terminó encontrando el funcionamiento que el cuerpo técnico quiere.





SINTESIS

2 Petroquímica: Jonathan Leguizamón; Germán Rivas, Franco Triviño, Julián Bahamonde y Martín Levipani; Guillermo Aguirre, Emiliano Orquera, Darío Matus y Darío Zalazar; Jorge Lasso y Maximiliano Vivas. DT: Edgardo Gordillo.

2 Jorge Newbery: Brian Romero; Ariel Bazán, Ariel Rubio, Leandro Velázquez y Mariano Rivera; Cristian Nieto, Marcos Ruiz, Fernando García y Jacobo Dzaja; Eric Castro y Mauro Villegas. DT: Jorge Bersán.

Goles: PT: 25' Jorge Lasso (P) y 28' Cristian Nieto (JN). Goles ST: 17'Jacobo Dzaja (JN) y 21'Julián Bahamonde (P). Cambio PT: 34' Leandro Gallardo x Levipani (P). Cambios ST: 19' Lucas Sergi x García y Cristian González x Nieto (JN), 23'Carlos Pisaya x Vivas (P), 32' Gabriel Paredes x Aguirre (P) y 36' Sergio Martín x Dzaja (JN). Amarillas: PT: 19' Franco Triviño (P). ST: 6`Jacobo Dzaja (JN), 22' Cristian González (JN) y 45' Sergio Martín (JN). Figura: Julián Bahamonde (P). Incidencias: No se registraron. Arbitro: Guillermo Díaz. Cancha: Petroquímica.