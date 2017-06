Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 junio 2017 Newbery recibe a la CAI con el objetivo de consolidarse arriba Luego de ganar el clásico ante Huracán en el barrio Industrial, en el partido adelantado por la 3ª fecha, el "Lobo" quiere revalidar su vigencia ante el "Azurro". En tanto que en barrio Industrial, Huracán oficia de visitante ante Florentino Ameghino, y Petroquímica recibe en Kilómetro 8 a Deportivo Roca. Por el estado del campo de juego se suspendió Oeste ante Sarmiento. Anoche, a última hora, se confirmó que juega Ciudadela con Tiro Federal en cancha de USMA por la Primera C.

Jorge Newbery vuelve a jugar en casa esta tarde a partir de las 15 cuando reciba a la Comisión de Actividades Infantiles por la continuidad de la 2ª fecha del Torneo Inicial A de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con el arbitraje de Raúl Brizuela y como jueces de línea Nicolás Ibarnegaray y Roberto De la Fuente.

El resto de la fecha se completa, a la misma hora, con los compromisos de Huracán ante Ameghino –donde el CAFA hará de local en cancha del "Globo" y sin público visitante- con el referato de Carlos Motto y la asistencia de Héctor Velardez y Juan Manuel Linares.

Además de Petroquímica ante Deportivo Roca en kilómetro 8, donde el tridente encargado de impartir orden está integrado por Guillermo Díaz, en compañía de Ramón Britez y Juan Carlos Díaz.

Solo el partido programado entre Oeste Juniors y Deportivo Sarmiento en Valle C fue suspendido por el estado del campo de juego.

En escena, la expectativa está centrada en la cancha de barrio 9 de Julio, donde el equipo de Jorge "Coco" Bersán viene anímicamente muy bien, luego de la goleada por 3 a 0 ante Huracán en condición de visitante.

El "Aeronauta" tiene la chance de escaparse en la punta de la tabla, porque con un partido demás (al igual que Huracán) lidear con puntaje ideal. Mientras que la CAI, en caso de ganar podría sumarse arriba.

Por otro lado, y con la necesidad de dar una vuelta de página, Huracán se vuelve a presentar en su campo de juego. Pero con la localía invertida, de todas maneras la preocupación para el cuadro de Jorge "Gato" Montesino es volver a encontrar el camino del triunfo ante Florentino Ameghino. Y que la ocasión sea propicia para la presentación en sociedad de Jonathan Lezcano como volante ofensivo, quien llegó desde Atlético Ferrocarril Midland.

El programa se completa en kilómetro 8, en ese escenario Petroquímica buscará dejar atrás la derrota en el debut ante Huracán por 2 a 0, cuando reciba la visita de Deportivo Roca que hace una nueva incursión en la máxima categoría local tras una victoria ante Oeste Juniors por 2 a 0.



TORNEO INICIAL A (2A. FECHA) - PROGRAMA



- 15:00 Jorge Newbery vs CAI. Arbitros: Raúl Brizuela. Asistentes: Nicolás Ibarnegaray y Roberto De la Fuente. Cancha: Newbery.

- 15:00 Huracán vs Ameghino. Arbitro: Carlos Motto. Asistentes: Héctor Velardez y Juan Manuel Linares. Cancha Huracán y sin público vistante (Ameghino local).

- 15:00 Petroquímica vs Deportivo Roca. Arbitro: Guillermo Díaz. Asistentes: Ramón Britez y Juan Carlos Díaz. Cancha: Petroquímica.

- 15:00 Oeste Juniors vs Deportivo Sarmiento. Arbitro: Alejandro Sepúlveda. Asistentes: Lucas Sánchez. Cancha Oeste (suspendido).



