El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Newbery y la CAI defienden el liderazgo del torneo Inicial A El "Lobo" visitará al Deportivo Roca, mientras que el "Azzurro" recibirá en cancha de USMA a Huracán. Ambos partidos se jugarán sin público visitante.

Esta tarde desde las 16 se completará la undécima fecha del torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia y que tiene como líderes a Jorge Newbery y a Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, el "Lobo" visitará al Deportivo Roca en partido que será controlado por Alejandro Sepúlveda con la asistencia de Pedro López y Milton Haro. Por su parte, la CAI se medirá en cancha de Unión San Martín Azcuénaga donde hace de local frente a Huracán. Ese partido será arbitrado por Claudio Quintana con el acompañamiento de Carlos Moto y Gabriel Brito. Además, ambos partidos se disputarán sin hinchada visitante por disposición del Comité de Seguridad de la Liga de Fútbol de la ciudad.

Newbery llega a este partido con un triunfo de 1-0 sobre Florentino Ameghino en el partido pendiente de la octava fecha y de esa manera alcanzó lo más alto del campeonato, mientras que Roca viene de perder por 5-0 ante el CAFA.

Por su parte, en cancha de USMA, se presentará la CAI que dejó de ser único líder del torneo al empatar como visitante sin goles frente a Oeste Juniors. Por su parte, Huracán en su última presentación, derrotó como visitante por 1-0 a Ameghino.

La undécima fecha se inició el último domingo con dos partidos. Florentino Ameghino le empató como local y en tiempo adicionado al Deportivo Sarmiento 2-2, mientras que Oeste Juniors logró una valiosa victoria en su campo de juego de Valle C al imponerse por 1-0 sobre Petroquímica.



PROGRAMA DE LA 11A. FECHA



- Deportivo Roca vs Jorge Newbery.

Cancha: Roca (sin público visitante).

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.

Asistentes: Pedro López y Milton Haro.



- CAI vs Huracán.

Cancha: USMA (sin público visitante).

Arbitro: Claudio Quintana.

Asistentes: Carlos Motto y Gabriel Brito.



Jugados el domingo

- Florentino Ameghino 2 / Deportivo Sarmiento 2.

- Oeste Juniors 1 / Petroquímica 0.



