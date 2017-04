El Patagónico | Deportes - 23 abril 2017 Newell's goleó a Aldosivi y le mete presión al "Xeneize" La "Lepra", que ahora se sitúa a dos puntos del líder Boca, ganó con goles de Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez y Víctor Figueroa.

Newell's derrotó ayer 3 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, dio una clase de contundencia ante un rival difícil y logró afianzarse como escolta, a sólo dos unidades, del líder Boca.

El partido correspondió a la 21ra. fecha del campeonato de fútbol de Primera división, se disputó en el estadio José María Minella y los goles fueron convertidos en el segundo tiempo por Mauro Formica (1m), Maximiliano Rodríguez (36m) y Víctor Figueroa (47m) de penal.

Con este resultado Newell´s alcanzó 42 puntos y se consolidó como el perseguidor más cercano de Boca, a la espera de que el líder dispute mañana su partido contra Atlético Rafaela en Santa Fe.

En la primera mitad del encuentro, el conjunto de Diego Osella tuvo las mejores oportunidades, pero a causa de la buena actuación del arquero local Campodónico no pudo abrir el marcador. Los de Darío Franco buscaron por la vía aérea pero no encontraron profundidad en ningún momento.

Hasta que a los dos minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada colectiva, la 'Lepra' encontró la ventaja. Ignacio Scocco dejó solo a Mauro Formica, quien solamente debió empujarla para vencer al 1.

A partir de ese momento, Aldosivi empezó a apretar y tuvo varias chances claras pero no pudo vulnerar el arco de Luciano Pocrnjic. Newell's empezó a encontrar más espacios y a manejar la pelota, hasta el punto de estirar la ventaja con un golazo de Maxi Rodríguez (36' ST), quien tras otra asistencia de Scocco amagó al arquero y liquidó el partido. En el final, Víctor Figueroa (48'ST) marcó el tercero de penal.

De esta manera, el rojinegro le metió presión a Boca, contra quien deberá cruzarse en la fecha 25, después del clásico. El 'Tiburón' sumó su cuarta derrota consecutiva y empieza a mirar de reojo la lucha por no descender.

La próxima fecha Aldosivi visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que Newell´s volverá a ser visitante, en este caso en Parque Patricios para jugar contra Huracán.

