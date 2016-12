El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 diciembre 2016 Newell's goleó a San Martín y es escolta del Campeonato La "Lepra" se impuso como local con goles de Maximiliano Rodríguez, Víctor Figueroa, Ignacio Scocco –dos-, Diego Mateo y Luis Ardente en contra. El tanto de los sanjuaninos fue obra de Marcos Gelabert.

Newell's goleó ayer a San Martín de San Juan por 6 a 1 y se convirtió junto a San Lorenzo en uno de los escoltas del líder Boca Juniors, a tres puntos de diferencia, jugado un entretenido partido en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la 14ta. fecha del Campeonato de Primera división.

Los goles locales fueron convertidos por Maximiliano Rodríguez, Víctor Figueroa, Ignacio Scocco en dos ocasiones, Diego Mateo y Luis Ardente en contra; mientras que Marcos Gelabert descontó para la visita.

Newell's ganó el primer tiempo desde el principio con una presión asfixiante en la salida y un juego arrollador en velocidad, a los que San Martín le sumó una llamativa gama de ofertas defensivas, como a los 55 segundos, cuando Maximiliano Rodríguez le robó la pelota a Fissore con la colaboración de Formica por la izquierda, tiró una gran diagonal, gambeteó a tres defensores y definió con un derechazo a media altura, al primer palo, ante un estático Ardente.

En una jugada increíble, "Maxi" Rodríguez sufrió una lesión aparentemente muscular en la zona intercostal izquierda, cuando se cayó en el festejo con su compañero Joel Amoroso y debió salir a los seis minutos de juego.

San Martín intentó jugar por abajo, con algunas buenas combinaciones de Molina y Maná por la izquierda, pero su fragilidad en la marca en el mediocampo volvió a condenarlo a los 15' cuando el ingresado volante Vìctor Figueroa recibió una gran asistencia de Quignon en el área y la metió abajo, junto al poste derecho, con un tiro mordido.

El trámite del partido se mantuvo entre un San Martín que controlaba la pelota pero no generaba llegadas ante un Newell's que volvió a golpear a los 20' con un gran pase de Figueroa a Scocco y una exquisita definición del delantero, quien se la picó al arquero, la pelota rebotó en el poste izquierdo y entró antes de que el defensor Pablo Aguilar intentara sacarla.

Newell's terminó el primer tiempo más cerca del cuarto que San Martín del descuento, como a los 38' cuando Ardente salvó ante Quignon, a los 40' cuando Formica entró solo por la izquierda y la tiró alta, y a los 44' cuando el arquero volvió a lucirse ante Formica.

San Martín recién había llegado a los 44' con un zurdazo de Zagarzazu que Pocrjnic sacó al córner con mano cambiada.

El complemento repitió la historia del primer tiempo porque apenas habían jugado seis minutos cuando Mateo cabeceó solo un córner de Scocco desde la derecha y la clavó abajo, junto al poste izquierdo.

San Martín reaccionó a los 13' con una gran jugada del ingresado Emanuel Dening, quien gambeteó a tres defensores por la derecha y le sirvió el gol a Gelabert, quien lo convirtió luego de que Pocrjnic le tapara el primer remate.

Sin embargo, un Newell's intratable redondeó la goleada con un zurdazo de Quignon, que pegó en el poste izquierdo y en un taco de Ardente, antes de entrar, a los 13', es decir que fue un gol en contra, y con la joyita de la tarde-noche, cuando Scocco entró solo por la derecha, la pisó ante el marcador y la picó de zurda, o de gotera, a los 18'.

En el final, San Martín se perdió el segundo descuento a los 41' con una buena llegada de Dening por la derecha, que cruzó un derechazo que rozó el segundo palo.

Newell's lo ganó con absoluta claridad en el juego y, sobre todo, en la contundencia, lo que le permite ser uno de los protagonistas del torneo, a sólo tres puntos del líder Boca.



SINTESIS



NEWELL´S 6 - SAN MARTIN 1

Newell's: Luciano Pocrjnic; Luis Advíncula, Fabricio Formilianor, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Diego Mateo y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

San Martín: Luis Ardente; Pablo Aguilar, Francisco Mattía, Matías Escudero y Sergio Zagarzazu; Gustavo Villarruel, Marcos Gelabert, Matías Fisore y Nicolás Maná; Facundo Barceló y Joaquín Molina. DT: Hugo Garelli.

Goles PT: 55s. Rodríguez (N), 15m. Figueroa (N) y 20m. Scocco (N).

Goles ST: 6m. Mateo (N), 13m. Gelabert (SM), 16m. Ardente en contra (N), y 18m. Scocco (N).

Cambio PT: 6m. Víctor Figueroa x Rodríguez (N).

Cambios ST: 5m. Emanuel Dening x Molina (SM); 9m. Juan Sills x Mateo (N); 16m. Nicolás Pelaitay x Villarruel (SM); 27m. Sebastián Rusculleda x Barceló (SM) y 31m. Mauro Matos x Scocco (N).

Amonestado: Maná y Dening (SM).

Arbitro: Ramiro López.

Estadio: Newell's Old Boys.



PANORAMA



14ª fecha

VIERNES

- Huracán 1 / Talleres 0.

- Godoy Cruz 0 / Gimnasia 3.

SABADO

- Estudiantes 1 / Defensa y Justicia 2.

- Sarmiento 0 / Aldosivi 2.

- Unión 1 / Racing Club 0.

- Atlético de Rafaela 3 / Patronato 0.

- Independiente 0 / Banfield 1.

AYER

- Belgrano 0 / Rosario Central 2.

- Lanús 2 / San Lorenzo 2.

- Arsenal 2 / Vélez Sarsfield 1.

- Boca Juniors 4 / Colón 1.

- Newell's Old Boys 6 / San Martín 1.

- Olimpo 1 / River Plate 2.

HOY

- 19:00 Quilmes vs Temperley, F. Echenique.

- 21:15 Tigre vs A. Tucumán, Diego Abal.



