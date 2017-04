El conjunto "rojinegro" se benefició con una carambola a los 39 minutos del primer tiempo y tuvo luego la virtud de conservar la ventaja frente a un rival de enormes dificultades para la concreción.

Maximiliano Rodríguez, a la salida de un tiro libre, lanzó un remate al arco que se desvió en un marcador, pegó en el travesaño, picó en la línea y fue asegurado por Ignacio Sccoco cuando el arquero Pablo Santillo intentaba reincorporarse del suelo.

Por su parte, San Lorenzo derrotó ayer a Sarmiento de Junín por 1-0, como local, y sigue prendido en la lucha por el título.

El único gol del partido lo marcó el mediocampista Néstor Ortigoza, de penal, a los 36 minutos del primer tiempo. De esta manera, los conducidos por el uruguayo Diego Aguirre suman 37 unidades, tres menos que el líder Boca Juniors (40), mientras que Sarmiento sigue en la zona de descenso (1.030) y con apenas 20 puntos.





LA LLUVIA PARO RACING-TIGRE QUE IBAN 1-1

Además, el encuentro entre Racing Club y Tigre fue suspendido a los 23 minutos de la primera etapa por el árbitro Pedro Argañaraz por razones climáticas cuando iban 1-1 en Avellaneda.

"No se puede jugar, la pelota ya no corre, quiero preservar a los jugadores, y no hay mucho que esperar porque la lluvia no va a parar", sostuvo Argañaraz.

Diego González, al minuto, puso el 1-0 para Racing, que tiene 30 puntos; en tanto que el colombiano Sebastián Rincón, 60 segundos más tarde, empató para Tigre, que ostenta 21 unidades.

Mientras tanto, Huracán rescató un valioso empate en el final ante el comprometido Atlético Rafaela con quien terminó igualando 1-1. Nicolás Romat, en la última jugada, marcó el gol del equipo de Parque de los Patricios; en tanto que el conjunto local se había puesto en ventaja con el tanto de Leandro Díaz (6m. ST).

Mientras tanto, Talleres de Córdoba se impuso como local a Lanús por 3-1. Los goles de la "T" los marcaron Jonathan Méndez, Emanuel Reynoso y Sebastián Palacios. El tanto "granate" fue obra de José Sand. En la primera etapa, el arquero de Lanús Esteban Andrada le contuvo un penal a Palacios.





MAS PARTIDOS PARA HOY

Independiente de Avellaneda, que no ganó aún en el inicio del ciclo de Ariel Holan como DT, ya que acumuló tres empates, dos por el torneo local, visitará hoy a Patronato, que ejerce una localía fuerte en Paraná. El encuentro se jugará a partir de las 16:15 en el estadio Presbítero Grella, de Patronato, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y lo televisará Telefe.

Independiente tiene 24 puntos, está lejos de los de arriba y si bien desde que se sumó Holan como entrenador en el reinicio del torneo, mejoró su juego, no logró ganar ningún partido, con dos empates de local ante San Martín de San Juan y Vélez, y otro también en Avellaneda ante el Alianza Lima de Perú, por la Copa Sudamericana.

Por su parte, Banfield, todavía golpeado tras la derrota sufrida en la fecha pasada en el clásico ante Lanús, intentará recomponer la imagen ante sus hinchas cuando reciba a Belgrano de Córdoba, que tendrá el debut de Sebastián Méndez como entrenador en lugar de Leonardo Madelón.

El encuentro se desarrollará en el estadio Florencio Solá, en la ciudad de Banfield, desde las 14, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Canal 9.