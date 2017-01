"Ni se te ocurra mandarme en cana porque te prendo fuego"

Es una de las amenazas que le envió Ariel Gallegos a su ex pareja luego de prender fuego mientras dormía a la actual pareja de su ex novia, Brian Montero, quien aún permanece en terapia intensiva. Mensajes de WhatsApp y Facebook del victimario lo ubican en la escena del intento de homicidio y advierten sobre sus intenciones de volver a atacar a su ex pareja.