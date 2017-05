"Ni Una Menos" incluirá en Comodoro una vigilia, radio abierta y una marcha

La convocatoria " Ni Una Menos ", para repudiar la violencia de género, se desarrollará el sábado en todo el país. En Comodoro Rivadavia se diagramaron diferentes actividades como símbolo del reclamo.

La primera propuesta se realizará el viernes, a las 21, cuando se lleve a cabo una vigilia en la Biblioteca Darío Hugo Fernández, en La Pinta 3855 del barrio San Martín. La convocatoria se extenderá hasta la medianoche. Habrá música en vivo, proyecciones, teatro, juegos y exhibiciones fotográficas.

El sábado, en tanto, las actividades comenzarán a las 16 cuando se realice una rabio abierta en la plaza de la Escuela 83. Esta propuesta también servirá para que los manifestantes se puedan a concentrar, ya que la tradicional marcha por las calles céntricas se realizará a partir de las 17.

La primera parada de los participantes en la marcha será en el edificio de Prefectura Naval, ya que los organizadores de la manifestación plantean que esta institución fue "cómplice" de la masacre que desató el prefecto Osvaldo Soria cuando el lunes 12 de setiembre del año pasado, antes de suicidarse, asesinó en Kilómetro 8 a Lidia Peralta (su ex suegra), Gustavo Contreras (ex cuñado) y Yasmin Contreras (hija de su ex pareja, Fabiana Contreras).

El recorrido continuará hacia la Unidad Regional de la Policía y luego habrá otra parada simbólica en la Municipalidad para luego seguir por Rivadavia hasta volver a la plaza.

Hay que recordar que la Comisión de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó diferentes encuentros en la casa de estudios con el fin de diagramar las actividades. Las reuniones contaron con una importante cantidad de interesados por lo que se decidió realizar asambleas abiertas en el Espacio Social y Cultural Collage para que la comunidad pueda aportar ideas.

"Creemos que se pueden sumar expresiones artísticas, charlas u otras actividades alrededor del 'Ni una menos'. Por eso es que la convocatoria es abierta y llamamos a organizaciones sociales, políticas e incluso a autónomos que estén sensibilizados por esta problemática", sostuvo Soledad Cañumil, una de las integrantes de la comisión.





PEDIDOS REITERADOS

La convocatoria contará con la participación de diferentes organizaciones políticas y sociales que volverán a reclamar la implementación de políticas públicas efectivas para que el Estado garantice la protección y la justicia de las denunciantes.

Otro de los pedidos será la aprobación de una Ley de Emergencia que fue vetada por el Ejecutivo provincial y que proponía la construcción de casas de refugio en todas las localidades chubutenses, con equipos interdisciplinarios destinados a asesorar, contener y proteger a las víctimas de violencia de género.

La Despenalización del Aborto será otros de los reclamos que se escuchará en las calles céntricas, ya que los manifestantes pedirán que el proceso sea seguro, libre y gratuito.