Nico De los Santos: "me parece muy bien que se suspenda el partido contra Boca"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió último jueves ante Bahía Basket por 77 a 76, el primero de los tres duelos consecutivos que afrontará como local por la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

Luego del encuentro, donde los bahienses jugaron con indumentaria prestada por el local debido a que la aerolínea que los trasladó les extravió su indumentaria, El Patagónico dialogó con el capitán "mens sana" Nicolás De los Santos para que comente sus sensaciones post partido y la situación crítica que vive la ciudad, a raíz de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en diferentes barrios.

Ante esta emergencia, Gimnasia decidió suspender el partido que el "Verde" iba a protagonizar esta noche ante Boca. El encuentro quedó reprogramado para el miércoles 10 de mayo, según se informó.





- Fue un partido parejo. Como les pasó a ustedes en algunas oportunidades, ellos pudieron ponerse en ventaja en el último cuarto y el tiro del final no entró. ¿Cómo lo viste?

Fue un partido durísimo. Sabíamos que iba a ser así. Ellos son un gran equipo, joven y muy intenso. En un momento le sacamos 8 de ventaja y no lo pudimos quebrar. Ellos se caracterizan por ser un equipo que no se da por vencido nunca. Fue una lástima que no haya entrado el último tiro, pero de estas cosas tenemos q aprender de cara a los playoffs.





- La mayoría de los partidos que les resta afrontar son en casa. Algo bueno para seguir afianzándose en puestos de playoffs. ¿Les da un margen de tranquilidad eso?

Sabemos que nos quedan muchos partidos de local, en lo inmediato pensamos en los tres próximos. La localía no te asegura nada porque la Liga está muy pareja y cualquier equipo te puede ganar. Debemos estar sumamente concentrados para ganar los juegos. Tenemos la certeza de que no podemos regalar más partidos si queremos defender la posición en la que estamos. Somos fuertes de local pero no imbatibles.





- ¿Cómo están viviendo lo que está atravesando la ciudad?

Es muy duro lo que está pasando. Me parece muy bien que se suspenda el juego contra Boca. La situación es muy difícil. Ojalá que pase rápido este temporal. Necesitamos estar unidos y ayudar en lo que podamos a las familias que lo están necesitando.