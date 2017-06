El Patagónico | Deportes | CICLISMO - 29 junio 2017 Nicolás Antorena quiere proyección en España El joven ciclista de Río Senguer viajó para realizar distintas pruebas de calidad, para medir su potencial desarrollo, y de esa manera poder tener la chance de acceder a algún equipo profesional para la próxima temporada.

El joven ciclista chubutense Nicolás Antorena se encuentra desde hace unas semanas en España, buscando su mejor producción deportiva en pos de continuar con su ascendente carrera en algún equipo profesional de Europa.

"Vine un mes este año para realizar una prueba biomecánica con Javier Fernández Alba y ver si él me ubica en algún equipo para la temporada que viene, porque yo todavía tengo contrato con el Esco Agroplan (equipo argentino con el que compite en el calendario nacional)", comentó el oriundo de Río Senguer.

Puesto que "ya pudimos conseguir un equipo para que me pruebe. Es de la zona de León y se llama Diputación de Leon-Arte en Transfer. Ya estoy en Villablino, aquí se encuentra la casa donde vive el equipo desde el sábado".

Desde el 27 y hasta hoy jueves 29, Antorena estará "corriendo la 55ª Vuelta a Segovia con este equipo donde me verán y charlaré con el técnico sobre la posibilidad de venir los 3 meses la temporada que viene", confió.

Ya que: "Acá la temporada de ruta está llegando a su fin y por eso me viene muy bien esta experiencia. Si todo anda bien, en un futuro no muy lejano estaré compitiendo en España" sostuvo.

Antorena valoró el hecho de que "el equipo Esco me diera permiso para que me prueben, al igual que la Federación Argentina de Ciclismo ya que son varios permisos para correr afuera". Asegurando que "para el mes que viene tengo que estar en Argentina. Tengo que correr el Campeonato Argentino de Rural Bike ya que el año pasado salí segundo. Y también participar en Argentino de Pista en el que terminé 3ro en la persecución".

Por último destacó "el agradecimiento a Chubut Deportes y a todos los periodistas de la zona que siempre se acuerdan de mí. David Cárdenas un amigo que siempre está atento con cada paso que doy, a Martín Ferrari, Walter Pérez y Julio Páez por el permiso, a mis viejos por ayudarme a cumplir cada objetivo que me propongo. A mi novia que siempre está a pesar de la distancia, a Susana Peila y Carlos Abuin, unas personas de oro que me estarán acompañando en mi estadía en España, a Javier Fernández Alba por todo lo hecho y a Daniel y Norberto Capella, mis entrenadores por lo enseñado hasta ahora" culminó el joven deportista chubutense.



LA 55ª VUELTA A SEGOVIA



La 55ª edición de la "Vuelta a Segovia" llega al calendario español elite y sub-23 justo después de los recientes Campeonatos de España de carretera que se celebraron en Soria. Una ronda que arrancó ayer y concluirá mañana después de tres etapas en línea proclive para la estrategia y la batalla habitual en este escalafón.

La Lastrilla será la sede de la apertura con un viaje hasta Segovia de 125 kilómetros con un puerto de 3ª a 35 kilómetros del final que puede favorecer a los hombres rápidos. Al día siguiente, tramo entre San Ildefonso y Torrecaballeros con los exigentes Navacerrada y Navafría en los primeros 60 kilómetros que puede seleccionar el grupo. Mañana se cierra la edición salida y meta en la capital de la provincia con tres puertos de 3ª -dos pasos por la Piedad en el epílogo- que acabarán de definir el vencedor final.



