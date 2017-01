Nicolás Cabré sobre sus relaciones: "Cuando no funciona, se corta y listo"

Nicolás Cabré brindó una entrevista en la que admitió su fama de mujeriego y cabrón pero se animó a dar explicaciones.

"Claro que soy consciente de mi fama de cabrón. Lo que no me gusta, no me gusta. Nunca me preocupó sacarme ese mote. Ahora está más tranquilo el tema, pero hay gente que no se banca que yo no haga determinado tipo de cosas. Es simple: si me hablás bien yo te hablo bien, si me hablás mal yo te voy a hablar mal", explicó el actor a Pronto.

"¡Mi fama de picaflor ya no la puedo ocultar! He estado siempre de novio. Fui un chico noviero. Hoy por hoy estoy mucho más tranquilo. Estoy más grande y con el nacimiento de Rufina ya no me importa nada más que ella. Hoy estoy muy bien, pero de eso no hablo. Estoy impecablemente bien y eso me lo guardo para mí", agregó Cabré quien actualmente está de novio con Josefina Silveyra.

Y luego se refirió a su filosofía a la hora de comenzar y terminar relaciones: "No sufrí mucho por amor. Soy bastante simple en las relaciones. Cuando las cosas no funcionan, se corta y listo. No es que no me importe nada, pero si las cosas no van hay que cortar por lo sano. Identifico esto con un juego de encastres que tiene Rufi: por más que quieras meter el triángulo en el círculo, no va a entrar. La vida es así".