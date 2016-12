Nicolás Molina se consagró campeón sudamericano escolar en Colombia

Cinco años de trabajo tuvieron su momento de consagración el lunes por la tarde, cuando en Medellín (Colombia), Nicolás Molina de 14 años se consagró campeón sudamericano escolar de los 80 metros llanos."Esto es producto de un proceso de trabajo donde fueron fundamentales los papás de Nicolás y mi familia que me permitió acompañarlo en esta instancia", sostuvo ayer desde Colombia Paulo Mantello, el entrenador y formador del flamante campeón.En las tierras del café, Molina marcó un tiempo de 9'06'', dejando una vez más de relevancia la importancia de los Juegos Interescolares (denominados Evita en la Argentina) desde donde el atletismo petrolero supo forjar una marca a principios de los 60."Creo que no se deben desestimar estos torneos. Primero porque son gratuitos y populares. Entonces te encontrás con una variedad inmensa de futuras promesas. En el caso de Nicolás, Chubut Deportes le pagó los pasajes a Buenos Aires y desde ahí se hizo cargo Nación, porque iba representando al país luego de ganar las instancias previas. En mi caso, yo no quise quedarme afuera y por mis propios medios me costee los pasajes para estar junto a él. De hecho, cuando me vio hubo un cambio de ánimo importante, porque con 14 años ´Nico' no conocía a nadie del equipo argentino. También es de destacar la gentileza de los profesores que me dejaron trabajar con mi alumno", recalcó Mantello.En el día de hoy, Molina competía en postas 5x80. Y en postas integradas, junto a chicos no convencionales. Para finalizar la jornada con los 150 metros llanos."No hay que desestimar este tipo de competencias. Porque hoy Nicolás deja en lo más alto a la Argentina. Y a la ciudad en particular. Porque en definitiva no hay nada más lindo que escuchar el himno en el momento de la consagración", concluyo el entrenador.