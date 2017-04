El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 abril 2017 Nicolás Segura: "les jugamos de igual a igual a grandes equipos" El técnico de la CAI analizó la gira del plantel Sub 20 que sumó experiencia en Italia, donde se enfrentó a sus pares de Fiorentina y Perugia, entre otros. "El tema era medirse y saber a cuánta distancia podíamos estar de los mejores equipos del mundo. Ahí es donde empieza el análisis nuestro y pensar más allá de que si el partido estaba 3 a 2 en los últimos diez minutos y lo dieron vuelta", resaltó.

El jueves 30 de marzo, mientras en Comodoro Rivadavia se iniciaba un temporal que iba a extenderse hasta el sábado 8 de abril, causando importantes destrozos en la ciudad y afectando a miles de familias, la Sub 20 de la Comisión de Actividades Infantiles volvió de Italia tras una gira que había iniciado el 8 de marzo.

El regreso fue en silencio, por respeto a lo que sucedía en la ciudad. Los jugadores volvieron a sus hogares y quienes eran del interior de la provincia a sus respectivas localidades.

Pasaron tres semanas desde entonces y de a poco la ciudad intenta volver a la normalidad, sabiendo que aún queda mucho trabajo por realizar. En ese marco, Nicolás Segura, entrenador del primer equipo, dialogó con el Departamento de Prensa y fue consultado por lo que significó esa experiencia en Italia.

- ¿Nicolás, que análisis podes hacer de la gira en Italia desde el plano futbolístico?

Se pueden hacer dos análisis: desde los fríos resultados parece que fue malo; pero desde el análisis que tenemos que hacer nosotros fue excelente y valió la pena hacerla, porque al margen de los resultados, que son tremendamente importantes.

El tema era medirse y saber a cuánta distancia podíamos estar de los mejores equipos del mundo. Ahí es donde empieza el análisis nuestro y pensar más allá que si el partido estaba 3 a 2 en los últimos diez minutos y lo dieron vuelta, porque le jugamos de igual a igual a grandes equipos y uno empieza a tener esas sensaciones que no transmite la tabla al final, que son los momentos de los partidos.

Cuando le decíamos a la gente con quién jugábamos el primer partido, te miraban como diciendo "qué lástima, se van a comer cuatro goles". Pero veíamos que a los 25 minutos del segundo tiempo le íbamos ganando 2 a 0 a la Fiorentina y esas son las sensaciones que te dicen 'esto valió la pena'.

Si bien es cierto que después nos dieron vuelta el partido por diferentes circunstancias, el nivel nuestro está a la altura de cualquier equipo de allá. Los detalles hacen que uno pueda pasar o no, pero te das cuenta que corrigiendo algunas cuestiones, estás al nivel de los mejores equipos del mundo.



- A priori, la sensación era otra. ¿No? La incertidumbre de saber qué iba a pasar al enfrentar a equipos de la talla de Fiorentina o Perugia.

La verdad sí, pero lo que nos pasó te alienta mucho a seguir de la misma manera. Te indica que estamos bien. Hay una diferencia abismal desde lo físico, no desde la preparación, pero sí desde la estructura; el promedio no debe bajar de 1,80 metros, es gente tremendamente fuerte, intensa, agresiva.

Se podían llevar hasta 28 jugadores y ellos llevaron 28 jugadores iguales e hicieron siete cambios. La verdad, daba lo mismo a quien pongan, porque la idea de ellos no cambia y la intensidad de juego es a lo que apuntan.

Nosotros, en cambio, llevamos veinte jugadores categoría 2000, para que fueran haciendo experiencia y en definitiva esos detalles hacen la diferencia. Estamos por muy buen camino y eso te da satisfacción.



- ¿Qué fue lo que más te sorprendió del equipo?

Si bien los vas viendo hace rato y estamos teniendo enfrentamientos con equipos de otra categoría y vas viendo que los chicos tienen personalidad, la verdad lo jugaron con una seriedad y un profesionalismo bárbaro. No es que me sorprenda, pero íbamos a jugar con equipos grandes de verdad, íbamos a jugar con el 5 de la Fiorentina que tenía fotos marcando a Zlatan Ibrahimovich.

Nosotros no tenemos esa competencia semanal, y jugaron el partido de igual a igual con una intensidad que es dispar por la competencia misma. Y tuvieron un carácter y una concentración que es difícil sostener a ese nivel. Así que estoy muy contento por eso.



- ¿El estilo de juego también llamó la atención?

Sí, marca una diferencia porque no hay equipos que jueguen como intentamos jugar nosotros. Vamos con el enganche clásico, volantes internos, un juego completamente distinto, ni mejor ni peor, entonces lo que se rumoreaba era la forma de juego que teníamos y en el primer partido había una sensación rara de la gente que estaba mirando, porque a Fiorentina le creábamos muchas situaciones de gol pero de una forma distinta a la que ellos están acostumbrados: jugadores que intentamos que gambeteen en el mano a mano, que toquen una pared, que vayan.

El juego de ellos es más estructurado, mucho más predecible y hay que sostenerlo. Y la verdad nos hicieron los goles a la manera de ellos: yéndonos por fuera, tirándonos centros y siendo muy intensos. Pero nosotros jugamos a una manera distinta, al estilo sudamericano que es lo que nos gusta a nosotros.



- ¿Cuánto vale esta experiencia?

Mucho, por eso quiero agradecerle de alguna manera al club que nos da toda esta oportunidad, porque no son muchos los clubes argentinos que lo hacen. La CAI te hace crecer desde ese aspecto porque económicamente sabemos que son gastos grandes, importantes y siempre están pensando en el crecimiento de los chicos y del cuerpo técnico.



