Nicolás Segura: "vamos en busca de la clasificación"

"El equipo está convencido de lo que hace. El trabajo que venimos sosteniendo te da seguridad y sabemos que estamos jugando el torneo Federal B, en Comodoro, y no nos sobra nada. Cada partido será distinto, y difícil a la vez, pero hay que confiar en nosotros. Cada vez que salimos a jugar hay que estar convencido que depende de nosotros", comentó el entrenador, que tendrá esta temporada a Rodrigo Amado como ayudante de campo.

La semana pasada, y por el torneo local, la CAI superó a Huracán 1-0 pero Segura reconoce que no tiene ese resultado no es parámetro porque se utilizaron juveniles que hoy no estarán. "Venimos de ganar por el torneo local frente a Huracán, es cierto, pero hay que estar tranquilos. Sirvió para ver la respuesta de los chicos, y nos demostraron que pueden jugar este tipo de partidos, pero por el Federal B será algo totalmente distinto", aseguró.

La CAI compartirá la zona B junto a Huracán, Jorge Newbery, Olimpia Juniors y Estrella Norte de Caleta Olivia. Antes de comenzar el certamen, el DT de CAI afirmó que "la zona va a ser durísima, pero a diferencia del torneo pasado, el rival que nosotros tenemos que vencer somos nosotros mismos. Tenemos que dar un paso más, hacer un click en la cabeza y estar convencidos que esto depende de nosotros. Estamos convencidos de que podemos salir a buscar la clasificación".

Por último, Segura admitió que el arribo de Oscar Marchant, proveniente de Florentino Ameghino, y Walter Erro, que llegó desde Sarmiento, aportarán peso ofensivo en un plantel donde abundan los juveniles. "La llegada de Marchant y de Erro vienen a darnos un respaldo enorme en un torneo de estas características. Oscar está entrenando en doble turno, nos va a dar una mano muy grande, bajo de peso y puede jugar en cualquier lugar de tres cuartos hacia adelante".